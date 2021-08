Las fotos de Sarah Jessica Parker con cabello corto que pocos recuerdan y la hicieron deslumbrar

Es inevitable pensar o hablar de Sarah Jessica Parker y no asociar su nombre con las series y películas de “Sex And The City” y su icónico personaje de Carrie Bradshaw, pues fueron estos filmes quienes la inmortalizaron como una de las mejores actrices de Hollywood y el mundo.

La norteamericana siempre ha tenido un gusto exquisito para la moda, pues sabe muy bien cómo atraer miradas con su estilo particular de vestimenta.

Además de ser la imagen de sus propias líneas de fragancias femeninas, sin embargo, uno de los aspectos más conocidos es su estilo de corte de cabello.

Sarah Jessica Parker es recordada en casi todos sus papeles con un corte de cabello largo, por debajo de sus hombros y con su famoso color rubio, ya sea liso u ondulado.

Sin embargo, la famosa productora también causó furor cuando decidió cambiar su look a un estilo más corto, si no recuerdas este gran momento, aquí te lo revelaremos.

El increíble cambio de look de Sarah Jessica Parker

Además de sus increíbles ojos color azul que cautivaron a la audiencia a escala mundial en cada uno de sus filmes, lo que más destaca de estas fotografías es el radical cambio de corte de cabello de la intérprete, dejando de lado su característico pelo largo para probar con nuevo estilo.

Su cabello mantuvo sus hermosas ondas doradas, pero su gran melena quedó reducida casi a la mitad en un arrebato de la actriz para lucir más fresca y salir de la monotonía.

Esta fue una decisión bastante audaz que se llevó los aplausos de la crítica y de sus seguidores.

La norteamericana ha lucido este tipo de cortes con más frecuencia desde que la aceptación de su público por el estilo corto fue masiva, dejando claro que lucía completamente renovada, hermosa y genial.

La carrera profesional de Sarah Jessica Parker simplemente es todo un reflejo del talento que esta mujer ha ofrecido al mundo del espectáculo, acumulando a sus 56 años de edad más de 30 películas, unas 25 series de televisión y media docena de obras teatrales, además de ganar distintos Globos de Oro y Emmy.

