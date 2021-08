Así ha cambiado el estilo de Sarah Jessica Parker en más de 20 años como Carrie Bradshaw

Desde su interpretación como protagonista de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker destacó como una de las reinas de la moda en todo el mundo, pues el estilo de su personaje, Carrie Bradshaw, cautivó a todos los fanáticos por su vanguardismo e innovación.

El estilo de este personaje era uno de los elementos más llamativos de la serie, pues era considerada una mujer con un talento extraordinario para crear outfits completamente novedosos, pero acertados para los auténticos amantes de la moda.

Carrie es presentada como una experta en romper las reglas del estilo y crear nuevas tendencias que se arriesgaban tanto en combinación colores, como en textura y tipo de prendas.

A casi 23 años del estreno de esta emblemática serie televisiva, el estilo de Carrie Bradshaw no solo sigue impactando a millones de personas, sino que logró trascender las pantallas y convertirse en una referencia para muchas mujeres.

La misma Sarah Jessica Parker ha tomado inspiración de su propio personaje y ha replicado alguno de sus atuendos más emblemáticos desde el inicio de la serie hasta la actualidad.

Estos son algunos de los atuendos más icónicos de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Abrigos de piel

Esos abrigos con pieles de diversos tonos, muy peludos y extravagantes son característicos de Carrie Bradshaw. Generalmente, no tenía límites para combinar estas prendas, pues podía armar un outfit con prendas básicas o con estampados muy llamativos.

Prendas con tul de Sarah Jessica Parker

Las prendas de tul son unas de las favoritas de este personaje. Los vestidos, las faldas o los abrigos con detalles en tul siempre eran los que hacían destacar a la actriz en su papel de Carrie.

Estas prendas solían ser en tonos pasteles o colores muy sutiles.

Estampados únicos

Los estampados auténticos que pocas usarían en prendas de vestir eran una de las mayores fijaciones de Carrie. Estas prendas llamaban mucho la atención y solían imponerse como tendencia entre los fanáticos.

Prendas metálicas de Sarah Jessica Parker

No importa si es de día o de noche, las prendas con acabados metálicos siempre lucían increíble en los atuendos ideados por el personaje protagónico de Sex and the City.

Accesorios extravagantes

Cuando los atuendos no tenían prendas principales con características extravagantes, optaba por prendas sencillas, pero siempre hacía destacar el outfit con algún elemento llamativo como flores, bolsas o zapatos coloridos.

