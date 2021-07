3 trucos de Sarah Jessica Parker para llevar el cabello superlargo después de los 50 y mantener la elegancia

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más admiradas de la industria del entretenimiento no solo por talento al momento de mostrar sus interpretaciones, sino que es un referente de la moda desde que protagonizó la exitosa serie Sex and the City.

La famosa se ha dedicado a crear un propio estilo que se caracteriza por ser elegante y a la vez colorido y divertido, pero si hay algo que siempre ha marcado su forma de ser es su cabellera ondulada y frondosa.

Aunque la intérprete ha pasado por estilos de cabello corto, medio y largo, a sus 56 años, prefiere llevar un estilo mucho más pronunciado con superlargo con el que no solo deja ver sus ondas naturales si no las canas con las que se siente orgullosa.

Recientemente, demostró que está orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, pues se dejó ver su cabello sin retoques, así como con el rostro completamente lavado y al natural.

Para esta ocasión, Parker optó por llevar su melena recogida en una cola de caballo, sin embargo suele optar por una melena libre.

Los trucos de Sarah Jessica Parker para llevar el cabello superlargo

Un cuidado especial

Podrás decir que siempre has cuidado de tu pelo, pero conforme pasan los años, el cuero cabelludo se va debilitando, por lo que tener un cabello largo se torna complicado porque este se encuentra más débil y con poco brillo.

Pero tranquila, para solucionar esto solo debes de ser más estricta con el cuidado del cabello, como por ejemplo, usar mascarillas de cúrcuma y manzanilla para devolverle ese brillo, fortaleza y esplendor, usar tónicos hidratantes y no someter el pelo a tantos cambios de color y alisados.

Otra manera de mantener tu pelo sano es cortando las puntas por lo menos cada dos meses para mantenerlo sano y usar productos más naturales que posean suficientes nutrientes para beneficiarlo.

Selecciona el corte indicado como Sarah Jessica Parker

Lo más recomendable es llevar un corte marcado, esto sin importar el largo de tu pelo, puede ser con un estilo de capas, recto o con ondas, lo importante es mantener un look fresco y casual.

El volumen del pelo también es esencial si pretendes mantener tu cabello largo, hay que evitar llevar a los extremos el volumen que le damos, puesto que tomará una forma exagerada que nos podría hacer destacar, pero no precisamente por nuestro glamour o elegancia, mejor mantén un volumen medio.

Otro punto a favor del cabello largo son las muchas posibilidades y opciones de peinados que puedes hacer, suelto o recogido puedes jugar con la vasta variedad de estilos a escoger para darle un toque elegante a tu apariencia.

El color también es importante

Dejar las canas o cubrirlas es una decisión personal, lo importante es que mantenga un buen cuidado del color. Esto quiere decir que si lo tiñes, debes cuidar el mantenimiento, mientras que si optas por las canas o colores rubios el matizado debes ser parte de tu rutina.

De esta manera, siempre lucirás un perfecto y tu cabello resplandecerá.

