“Emily in Paris”: Las razones por las que Lily Collins podría convertirse en la nueva Carrie Bradshaw de Netflix

Al principio de los 2000 Sex And The City se robó la atención de millones de personas en el mundo y convirtieron a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en un personaje clásico de la televisión. Sin embargo, Emily in Paris llegó con muchas similitudes para marcar pauta a una nueva generación.

La nueva producción, estrenada en Netflix hace unos días, tiene grandes similitudes a la recordada serie y es que el creador de ambas piezas, Darren Star, sabe perfectamente cómo enganchar con el público joven.

Esta nueva serie se centra en la historia de Emily, interpretada por Lily Collins, una joven de Chicago que trabaja en una importante empresa que se expande hasta Francia.

La compañía le ofrece a Emily un importante puesto en París, donde se encargará de fijar las estrategias de redes sociales para la compañía.

Al llegar a París empieza a vivir un camino de autodescubrimiento, en el que se presentarán algunos obstáculos que deberá resolver.

La producción ya cuenta con fanáticos y elogios, sin embargo, también ha recibido duras críticas por presentar algunos problemas superficiales sin muchas complicaciones para resolverse.

Sin embargo, esta misma sencillez la que le ha permitido ganar popularidad.

¿Lily Collins será la nueva Carrie Bradshaw?

Existen muchas coincidencias entre las protagonistas de ambas historias y esto no resulta extraño teniendo al mismo creador detrás.

Sin duda, Emily y Carrie tienen mucho en común. Ambas son astutas en la moda, son verdaderamente apasionadas con sus trabajos y tienes dilemas amorosos parecidos.

Pero para tener más detalles sobre esto, aquí te dejaremos algunas de las más evidentes coincidencias de ambas historias.

Ciudades importantes

"Nueva York es un personaje", es una de las frases que más escuchamos acerca de Sex And The City y es que, sin duda, la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas no sería la misma si se desarrollara en otra parte del mundo.

La dinámica de Nueva York influye directamente en el desarrollo de los personajes y exactamente lo mismo ocurre en Emily in Paris, en la que la vida de la joven se transforma por completo por la ciudad y los choques culturales.

Vestuario innovador

Tanto Carrie como Emily son personajes fuertes y gran parte de esto se refleja en su manera de vestir. Las dos son vanguardistas y referentes de la moda.

Esta fue una característica tan importante en la vieja serie que la misma Sarah Jessica Parker se convirtió en ícono de estilo.

No resulta extraño que las vestimentas de ambos personajes sean similares, pues, fue la vestuarista Patricia Field quien diseñó los dos armarios.

Collins destacó la emoción que sentía por trabajar con este referente de la moda.

"Es una experiencia de los sentidos cuando miras cualquier cosa que ella haya hecho, porque no tiene miedo de mezclar colores, patrones, estilos, texturas", dijo.

Autodescubrimiento

Las dos historias se centran en el recorrido de sus personajes por un autoconocimiento, por el que atraviesan amores y desamores cuestionamientos por sus trabajos, estilo de vida y otros conflictos internos.

Sin embargo, los saltos de Carrie probablemente fuero más turbios que los de Emily.

¿Emily in Paris es el nuevo Sex And The City?

Aunque la receptividad de la serie es increíble y ha resultado una historia perfecta para relajar la mente en medio de la pandemia, las críticas hacia la nueva producción han sido fuertes.

Sex And The City contó con seis temporadas y un total de 96 episodios con una historia que marcó a toda una generación.

No cabe duda de que se trata de un proyecto difícil de superar, sin embargo, probablemente la nueva serie no busca este objetivo.

Por el contrario, esta historia de Emily pareciera ser un sentido tributo a Carrie, apuntando hacia una visión más moderna, aspiracional, pero ideal para pasar un tiempo relajado.

