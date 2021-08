Madre de Daniela Nicolás por relaciones de su hija: “Tiene un imán con los pasteles”

Una llamativa participación fue la que tuvo la madre de Daniela Nicolás, Lupe, en el programa Más Vivi que nunca, en donde entregó su opinión sobre los temas abordados en el estudio. Uno de ellos fueron las relaciones amorosas que ha tenido su hija, contexto en el que realizó una particular declaración.

“No tiene muy buen ojo. Tiene un imán con los pasteles y no se lo merece. Es una buena niña y me da rabia inclusive“, señaló, indicando que pocas veces ha intervenido en las relaciones de la modelo.

Lupe, madre de Daniela Nicolás en “Más Vivi que nunca” – TV+

“La han llamado”, contó Daniela Nicolás, invitándola a profundizar en sus reacciones, y cuestionando: “Qué se meten ellos en llamar a mi mamá”. En ese momento, Lupe explicó que ha “ido aprendiendo que entre más se pone en el medio, peor. Trato de darle consejos, pero me han llamado y la he embarrado”.

Durante el diálogo, Daniela Nicolás contó que en una ocasión, su madre contestó la llamada de una expareja y la defendió tajantemente. “Se enojó tanto… Ha pasado dos veces, y me acuerdo que una vez dijo: ‘poco hombre, eres una vergüenza, ándate a la punta del cerro’“, dijo.

“Fue hace poco, hace poco lo dije. La verdad es que me arrepiento de meterme en su vida a veces, porque está grande, pero no me arrepiento nunca de los que les he dicho“, reconoció Lupe.

Daniela Nicolás y su relación con Cristián Arriagada

Recordemos que hace unos días, Daniela Nicolás reconoció haber tenido una relación con el cirujano plástico, Cristián Arriagada. “Ya no estamos juntos, terminamos hace como tres meses”, señaló, explicando que “estábamos en momentos complicados para cada uno. Teníamos muchas cosas que hacer y no se nos estaban dando bien los tiempos. Los dos teníamos muchas cosas y nos faltaba tiempo”.

Sus palabras surgieron luego que un periodista destapara el romance. Y si bien Cristián Arriagada negó tal vínculo, días más tarde se manifestó a través de redes sociales con una aclaración sobre el tema. “Salimos con Daniela Nicolás, a quien respeto y quiero mucho. Fue una etapa de crecimiento muy positiva en mi vida y la agradezco”, dijo.

El médico aseguró que actualmente no está en una relación con nadie y ofreció disculpas a la modelo y su familia por lo que pudieron causar sus palabras. “Entiendo y acepto lo que implica la exposición mediática y lamento mucho que se haya malinterpretado lo que escribí. Pido disculpas especialmente a la Dani y su familia si mi error les generó un dolor“, señaló.