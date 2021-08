Selena Gomez responde a burlas de su transplante de manera elegante

Selena Gomez volvió a enfrentarse a las críticas de manera pública. Esta vez, debido a que el programa ‘The Good Fight’s’ se burló del transplante de riñón al que tuvo que someterse hace algunos años. Después de que sus fans se mostraran indignados por los comentarios, Selena habló para educar a las personas de la mejor manera.

Selena Gomez se defiende y da una gran lección

La escena ocurrió en el episodio número 4 de la temporada 5 del show, en el cual un ejecutivo de televisión le pregunta a ‘Liz’ que prepare una plática sobre los temas que son aceptables y los que no en un set de comedia. Esto termina en la mención del transplante de Selena.

Como respuesta, la cantante de 29 años de edad publicó un mensaje en Twitter que decía:

“No sé cómo es que escribir chistes sobre el transplante de órganos se ha vuelto tan popular en los programas de televisión, pero tristemente así es. Espero que en la próxima junta de escritores, cuando uno de estos chistes de mal gusto sea presentado, sea desechado de inmediato y no llegue a transmitirse. Mis fans siempre me apoyan. Los amo.”

Esta no es la primera vez que los fans de la actriz tiene que defenderla de las burlas sobre su transplante. La serie ‘Saved by the Bell’ también recibió críticas después de que hicieran varias referencias a la salud de Selena en su primera temporada.

Los productores se disculparon más tarde con un comunicado en el cual decían que no habían tenido la intensión de hablar sobre la salud de Selena, para compensarlo harían una donación a su caridad The Selena Gomez Fund for Lupus Reaserch en USC.

Desde hace años, Selena se ha sincerado sobre cómo es vivir con lupus, una enfermedad que le ha obligado a estar internada en varias ocasiones e incluso ha requerido de cirugías para mantener su salud.

Selena y su batalla con el lupus

En un reciente capítulo de su programa Selena+ Chef, la intérprete reveló que debido a la enfermedad había perdido fuerza en sus manos, por lo que realizar tareas cotidianas como exprimir un limón eran más difíciles.

Todo esto ha provocado estragos en la salud mental de la famosa. En varias ocasiones, Selena se ha sincerado sobre su camino para encontrar el amor propio y construir una mejor autoestima a pesar de haber crecido rodeada de fama y presiones para lucir siempre perfecta. Gracias a la terapia y el amor de sus seres queridos, ella ha podido aprender a amar su cuerpo y espera poder inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.

La cantante habló de sus problemas con la depresión y ansiedad en una entrevista con Harpers Bazaar en la que confesó que es una batalla que tendrá que luchar por el resto de su vida, sin embargo se siente bien al respecto pues está eligiendo cuidar su salud mental.

Además de ser honesta sobre sus problemas de salud, Selena ha sido una de las actrices más vocales del movimiento body positive. En unas vacaciones anteriores a la pandemia, fue criticada por la forma en que lucía su cuerpo, ya que algunos usuarios de redes señalaron que había aumentado de peso y que dejó al descubierto sus estrías. A través de su cuenta de Instagram, Selena compartió un video de su paseo en el yate en donde se le ve divirtiéndose con sus amigos, en el cual escribió:

“El mito de la belleza, una obsesión con la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un interminable mito de inseguridad, desesperanza y odio a sí misma, mientras intenta encajar con los estándares de belleza imposibles de alcanzar. Decido cuidarme por qué quiero hacerlo no para probar nada a otras personas.”

