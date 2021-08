Zac Efron sorprende con una nueva transformación, más guapo que nunca

Parece que Zac Efron ha estado muy activo en secreto o así lo dejó ver con una inesperada publicación en redes sociales.

Efron compartió un video de lo que parece una nueva película llamada “Dubai”, la cual filmó al lado de la guapa actriz Jessica Alba.

En el video Zac aparece ataviado con un traje negro y una corbata con la que se ve muy (pero muy) guapo. Aunque no se han revelado detalles, parece que la historia estará llena de acción, entre motocicletas, autos de lujo, explosiones y persecuciones de infarto.

Instagram

Esta producción marca el regreso de Efron después de haberse enfocado en producciones de Netflix como la cinta Ted Bundy: Durmiendo con el enemigo y la serie documental Down to Earth With Zac Efron.

No hay duda de que el actor luce mejor que nunca y a sus 33 años ha demostrado ser una de las promesas de la industria.

Zac Efron se ha convertido en uno de los favoritos de Hollywood por su carisma y galanura. Además de su gran atractivo físico, el actor ha demostrado tener un talento para adaptarse a diferentes proyectos, desde cintas románticas hasta musicales y de acción.

La inesperada transformación de Efron

Hace unos meses, Zac dio mucho de qué hablar durante su participación en un especial del Día de la Tierra y no por su labor altruista sino por una sospechosa transformación física.

Los seguidores del actor no pudieron evitar señalar su rostro hinchado, con las quijada más tosca y los pómulos muy prominentes, despertando sospechas sobre alguna intervención estética.

En redes sociales, los memes hicieron burla de su aspecto, ientras que los comentarios expresaban decepción por haber “arruinado” su rostro perfecto.

Sin decir más, él se mantuvo enfocado en sus asuntos., sin buscar darle gusto a la gente.

Poco después de las críticas por su supuesta intervención estética, Zac se dejó ver en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) en Hobart, Tasmania para la nueva temporada de Netflix Down to Earth y las reacciones fueron completamente diferente.

Una vez más, los fans estaban alabando su belleza y expresaron alivio al ver que Efron lucía “como antes”.

Con esto, la ex estrella Disney dio a entender que él sigue disfrutando de su vida, viajando, concretando proyectos y aprovechando el tiempo en familia.

Hace unos días, Efron compartió un divertido video en el que aparece “escapando” junto a su abuelo del asilo en el que vive. Al estilo de “Misión Imposible”, el actor dejó ver la complicidad que existe con su abuelo y sy hermano Dylan.

La presión por la perfección estuvo a punto de destruir a Efron

Lejos de lo que haya sucedido con su supuesta transformación, el actor ya ha estado a punto de colapsar por tener que verse de cierta forma.

Mientras que criticar resulta muy fácil estando detrás de una pantalla, pocos recuerdan que los famosos son humanos y los invaden con exigencias sobre cómo deben de verse para seguir en la cima.

El actor de The Greatest Showman nunca ha hablado abiertamente sobre los estragos que provocó la presión de la industria por verse perfecto sin embargo sí ha revelado hábitos alimenticios desordenados en el pasado, especialmente en referencia a su dieta mientras filmaba la película Baywatch en 2017.

En una entrevista de 2019 con The Ellen DeGeneres Show, Zac dijo que no quería embellecer su físico para la película pues no creía que fuera realista. Dijo que tratar de lograr esa forma corporal es “simplemente estúpido”.

“Para los chicos, eso no es realista. Te lo digo. Me volví muy grande y aficionado a esa película, pero no quiero que la gente piense que es la mejor manera de ser. No quiero glamorizar esto”, reveló.

Más de este tema

Zac Efron reaparece y muestra su rostro tras las críticas por ‘inyectarse bótox ‘

Zac Efron y otros famosos que han tenido transformaciones inesperadas

Zac Efron demuestra que no tiene que cumplir expectativas ajenas para estar bien

Te recomendamos en video