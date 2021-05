Zac Efron demuestra que no tiene que cumplir expectativas ajenas para estar bien

Zac Efron es uno de los actores más cotizados del momento. Su carisma y galanura lo han convertido en el sueño de muchos pero luego de aparecer en un especial del Día de la Tierra en abril, desató gran polémica por su apariencia.

El actor, famoso por cintas como High SchooL Musical y The Greatest Showman, hizo pensar que había recurrido a una intervención estética que dejó su rostro hinchado, con facciones más toscas y con los pómulos muy prominentes.

De inmediato surgieron memes y un sin fin de comentarios en los que criticaban a Zac por “arruinar su rostro”.

Ahora, el actor se dejó ver en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) en Hobart, Tasmania para la nueva temporada de Netflix Down to Earth y las reacciones fueron completamente diferentes.

Instagram/ Zac Efron

Una vez más, los fans estaban alabando su belleza y expresaron alivio al ver que Efron lucía “como antes”.

Pero lejos de prestar atención a las críticas, Zac siguió con lo suyo. Sin dar declaraciones ni mayores explicaciones, el galán dejó clara una cosa: no tiene que cumplir expectativas ajenas para estar bien.

La presión por la perfección puede destruir vidas.

Quizá suena dramático pero es un hecho que la sociedad es cada vez más exigente. A nuestro alrededor siempre hay quien diga cómo debemos vernos y actuar para ser suficientes pero por más que intentemos, nunca lo seremos. Es así como esa presión termina por destruirnos.

Cuando vemos que nuestras celebridades favoritas lucen diferentes en pantalla, es inevitable señalar sus cambios pero olvidamos qué son humanos y que detrás de toda su imagen hay una lucha constante por encajar en la industria.

Mientras que las redes sociales se llenaron de críticas contra Zac, todos ignoraban que el actor ya ha sido víctima de trastornos alimentarios a lo largo de su carrera.

“Tengan en cuenta el hecho de que Zac Efron ha luchado con un trastorno alimentario y dismorfia corporal. Querer divertirse en Internet no es una excusa para arrastrar a alguien por el suelo. un aspecto privado de su vida que lo ha afectado tan profundamente”, escribió una usuaria en Twitter.

Tanto hombres como mujeres son constantemente blanco de las críticas más crueles. En la industria del entretenimiento actual, la falta de una buena apariencia puede afectar su trabajo, su carrera y su vida.

En el mundo del espectáculo existen demasiadas presiones que exigen a los famosos ajustarse a estándares de belleza poco realistas y la audiencia se vuelve cómplice a criticar y juzgar cuando no están “a la altura”. Pareciera que por ser famosos no pueden mostrarse vulnerables o imperfectos.

No estamos en este mundo para cumplir expectativas ajenas.

Lo que Zac Efron nos enseña es que no tenemos que vivir para gustarle a los demás porque es poco probable que lo consigamos. Y no por no ser suficientes sino porque cada quién tiene expectativas y perspectivas diferentes de lo que es ser exitoso, atractivo o interesante.

Es por eso que lo más importante es tener expectativas propias, metas que vayan acorde a lo que esperas de ti, lejos de la opinión ajena.

