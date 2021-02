La lección de Demi Moore sobre no darle importancia a lo que los demás hablen de ti

Demi Moore causó gran controversia tras su aparición en un desfile de modas de la firma Fend, con la cual estará colaborando con una colección de primavera 2021.

La actriz lució fabulosa con un elegante atuendo negro y joyería que destacó su elegancia sin embargo, su rostro lucía muy diferente, disparando teorías sobre una intervención estética mal lograda.

La apariencia de Demi abrió todo un debate en redes sociales sobre las cirugías a las que las famosas se someten y cómo es que la presión de la industria hace que busquen la manera de verse "siempre jóvenes".

"No se parece en nada al tomo de Demi Moore", " El cirujano que le hizo eso es un charlatán". "¡¿Qué le hicieron a demi moore en la cara?!?!", "me entristece.Que vivamos en una sociedad en la que la mujer sea capaz de cambiar tanto su aspecto para no verse (y sobre todo, que la vean) envejecer", comentaron usuarios en Twitter.

La actriz no se pronunció al respecto. Fue apenas esta semana que reapareció en una entrevista con Naomi Campbell para su show de Youtube No Filter With Naomi y dejó a todos boquiabiertos.

Campbell presentó a Moore como una "actriz, productora, madre, filántropa, autora y ahora modelo. Ella es un ser humano increíble porque dentro de todo es una sobreviviente. Tengo el placer de conocer a esta leyenda por unas cuantas décadas. Siempre aprendo de ella y ella es tan empática. Es la actriz mejor pagada de Hollywood y ha establecido los estándares sobre cómo debe ser el pago para las mujeres".

En ningún momento se hizo mención de su rostro ni de las críticas, pero Demi dejó claro que tiene cosas más importantes en qué pensar que lo que la gente dice de ella.

Naomi le pregunta a Demi sobre sus hábitos de cuarentena, la relación con sus hijas y con su ex esposo Bruce Willis. “Ha habido muchos desafíos y mucha tragedia con esta pandemia. Pero también creo que ha habido muchos regalos y bendiciones. Personalmente, siento que estoy agradecida", dijo Moore.

"No tomarme las cosas tan en serio o personales", ha sido la filosofía de Demi para sobrellevar los momentos difíciles.

Quizás hayas pensado que una de las actrices más bellas de este planeta tendría problemas con el amor propio y la inseguridad. Sin embargo, Demi siempre ha resaltado que ha luchado contra sus propios demonios para sentirse suficiente.

"Estamos aquí por algo grande, para amarnos. Creo que una de las cosas que diría es hacer de lado los prejuicios, las malinterpretaciones que tenemos del otro y de uno mismo porque son barreras y mientras más perdón y amor a nosotros mismos encontremos, abriremos puertas a la liberación", afirma Demi.

Es claro que la satisfacción corporal es individual y cada quien es libre de hacer lo que le plazca sin embargo, detrás de muchas elecciones en torno a ello vienen de la presión que la sociedad ejerce sobre nosotras.

Desde hace siglos, está implantado un sistema que nos convence que debemos aspirar a la perfección física y eeso se dirige hacia la intervención quirúrgica sin tomar en cuenta los riesgos e implicaciones de ésta.

Otras actrices como Renée Zellweger, Courtney Cox y Uma Thurman han sido cuestionadas por transformar su rostro con intervenciones estéticas y han señalado la responsabilidad de los cirujanos por ser claros con respecto a los riesgos a largo plazo de éstas.

Envejecer es inevitable y al parecer para nosotras es más una condena que para los hombres. Y es que mientras ellos envejecen "como los buenos vinos", con las mujeres no dejan de ver las arrugas, las patas de gallo y las manchas como una señal de caducidad.

