Jonah Hauer-King, el galán de “La sirenita” que te robará el aliento

Disney ha puesto en la mira al actor Jonah Hauer-King y es que su elección como el príncipe Eric en la nueva versión live action de “La sirenita” ha encantado a los fans.

Mientras que las grabaciones han concluido y estamos en espera del estreno oficial de la cinta, las imágenes de Jonah Hauer-King han recorrido el Internet, robando suspiros.

Sus ojos azules y su tierna sonrisa definitivamente lo vuelven irresistible. No es extraño que su nombre aparezca en la lista de los más guapos del momento.

Claro, ésta no será la primera vez que el actor aparecerá en pantalla ya que ha sido parte de importantes proyectos a lo largo de su carrera.

El británico de 26 años tuvo su primer protagónico como en The Last Photograph (2017), la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

Posteriormente tuvo la oportunidad de interpretar a Laurie en la versión de Little Women de la BBC, en 2017.

Dio vida a Andrius Aras en la película Ashes in the Snow (2018) y a David en Postcards from London (2018).

El actor interpretó a Harry Chase en el drama World on Fire (2019) y ese mismo año tuvo otra participación en la cinta Agatha and the Curse of Ishtar. Así que el 2019 sin duda fue un gran año para él ya que tuvo grandes oportunidades para incursionar en la industria.

En The Little Mermaid, Jonah estará compartiendo créditos con Halle Bailey, quien será Ariel. También estará al lado de Melissa McCarthy como Ursula, Jacob Tremblay como Flounder, Awkwafina como Scuttle y Daveed Diggs como Sebastian.

En su cuenta de Instagram, Jonah comparte los mejores momentos al lado de su familia y amigos.

Y por supuesto, siempre demuestra lo mucho que disfruta su trabajo, compartiendo imágenes en los sets de filmación y con sus compañeros de rodaje.

También ha dejado ver que tiene un gran amor a la naturaleza, la aventura y los animales.

También ha compartido que una de sus pasiones es la música por lo que se ha dedicado a aprender a tocar la guitarra en sus tiempos libres.

Y por si fuera poco, también canta y compone. Según reveló para el portal Marterpiece, cuando era pequeño, tocaba mucho la guitarra y cantaba, incluso llegó a pensar en dedicarse a eso.

“Luego comencé a actuar más, pero definitivamente es una gran pasión mía donde me siento seguro, cómodo y realizado. Es algo que, afortunadamente, también comencé a hacer profesionalmente … Es realmente encantador tener diferentes salidas y tener diferentes estímulos creativos. Así que la música: ese es mi espacio seguro, mi lugar feliz”, dijo.

La Sirenita será clave en la nueva era de adaptaciones live action de Disney

Disney ha apostado por las versiones live-action de los clásicos que han encantado a todos por generaciones y mientras que cintas como Aladdin y The Lion King han tenido buen recibimiento, los fans han puesto en duda lo que sucederá con The Little Mermaid.

Desde que se confirmó que la cantante Halle Bailey daría vida a Ariel, muchos sólo se han dedicado a criticarla debido a que consideran que una mujer “de color” no puede representar a la sirena pelirroja de ojos azules.

Halle fue elegida por su talento y es momento de enfocarnos en eso, adaptarnos a las exigencias y necesidades de las nuevas generaciones.

No podemos permitir que la conversación gire en torno a los prejuicios que tenemos cuando se trata de una artista completa que seguro no decepcionará.

