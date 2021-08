Hija de Biby Gaytán recibe duras críticas a su cuerpo y da un alto con poderoso mensaje

Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán, se ha abierto un camino en las redes sociales como una influencer que se enfoca en enviar mensajes positivos para sus seguidores, sin embargo, esto no ha evitado que algunos usuarios se enfoquen en realizar críticas a la joven.

Ana Pau, como es conocida por sus fanáticos, compartió una publicación en la que recreaba una de las más emblemáticas escenas de la película Chicas pesadas y aunque cualquiera esperaría que las reacciones fueran con referencia a esta emblemática cinta, los usuarios tuvieron otro comportamiento.

La joven aseguró que se encontraba preocupada por las críticas que recibió y por lo tanto decidió desactivar los comentarios de la publicación.

Instagram @paucapetillog

“Estoy muy sorprendida. Subí un Instagram Reels hace rato, y yo jamás había tenido que desactivar los comentarios de una publicación, llevo mucho tiempo en Instagram y jamás había tenido que hacerlo”, expresó en un tono serio la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Explicó que gran parte de los comentarios eran con referencia a su cuerpo.

“Me parece preocupante, me parece sorprendente todos los comentarios de body shaming, o sea de ataques hacia mi cuerpo que recibí por ese video”, dijo.

Hija de Biby Gaytán fue contundente en su mensaje y demostró que tiene amor propio

Ana Paula expresó que los comentarios negativos que recibió fueron de mujeres, lo que le pareció inaudito en una época en la que el apoyo femenino debería estar presente en todo momento.

“Estoy muy sorprendida y estoy muy preocupada, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo”, expresó a través de sus historias de Inatagram.

La influencer envió un mensaje de reflexión para quienes hacen este tipo de comentarios para evitar que persistan en su comportamiento.

“Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram, entonces si a ustedes no les gusta, y quieren seguir criticando, por favor, déjenme de seguir, con un solo botón me pueden dejar de seguir”, enfatizó.

A esto añadió: “No voy a permitir que se haga body shaming de ningún tipo, ni a nadie. Si tú eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor déjame de seguir. Mi cuerpo es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa”.

Más sobre este tema:

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán, deslumbra con su potente voz

Biby Gaytán regresa a las telenovelas como protagonista: estos son todos los detalles

Biby Gaytán reaparece con este vestido amarillo y prueba que es el color más rejuvenecedor

Te mostramos en video: