Biby Gaytán reaparece con este vestido amarillo y prueba que es el color más rejuvenecedor

A sus 49 años, Biby Gaytán luce mejor que nunca. Y si quedaban dudas, la cantante reapareció recientemente en las redes sociales vistiendo un fabuloso look de verano, ideal para tomar nota por parte de sus coetáneas, que además de lucir una gran figura, también se ve rejuvenecida.

El secreto parece que es vestir de amarillo, uno de los colores en tendencia esta temporada, y que gracias a su luz y vitalidad irradia energía, alegría, optimismo, sabiduría y hasta éxito, por lo que no debe faltar en nuestros armarios.

La famosa se robó halagos vestida de amarillo.- Instagram @bibygaytan

De hecho, la propia bailarina hizo referencia a ello en la publicación que se robó 71 mil ‘me gusta’ por parte de su 1.5 millones de seguidores. “¡Los colores de mi Yucatán! ¡Los llevo en el corazón!”, escribió la artista en la publicación.

Los atuendos veraniegos de Biby Gaytán

No obstante, no solo el amarillo fue el punto decisivo en su look sino que también escogió una textura en tendencia: el crochet, el cual le da un aspecto bohemio, chic y casual a cualquier prenda, por lo que hay que tener al menos un vestido o blusa con este acabado, aseveró Soy Carmín.

Los accesorios le dieron un toque glamuroso al look.- Instagram @bibygaytan

Lo combinó con sandalias bajas, la melena con un perfecto recogido y accesorios llamativos, armando un atuendo muy versátil que va tanto para una reunión diurna con las amigas, ir de paseo o visitar la playa.

Sin embargo, no es la primera vez que deslumbra con su belleza natural y elegancia. Previamente ya había mostrado otra combinación moderna y a la vez básica utilizando un outfit monocolor en blanco, el cual también la hizo lucir muy favorecida pues ilumina el rostro y estiliza la figura de pies a cabeza.

El blanco es otro de los colores que no te puede faltar.- Instagram @bibygaytan

Biby Gaytán también demuestra que las minifaldas de denim son una tendencia apta para las mujeres de 40 y 50, con una linda combinación con una blusa de volantes en tonos alegres. ¡Toda una inspiración!

La mexicana se ha convertido en una referencia de estilo.- Instagram @bibygaytan

