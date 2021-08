“No sabes si vas a llegar a mañana”: Ana Bárbara compuso la canción de su funeral y reveló las razones

La vida es impredecible, el destino también lo es, pero lo único de lo que sí podemos estar seguros es que tarde o temprano nos llegará la hora de partir al más allá, es por eso que la cantante Ana Bárbara decidió adelantarse a los hechos, preparó su testamento y hasta compuso la canción de su funeral.

¡Tal y como lo lees!, la artista mexicana ya tiene lista la repartición de bienes para el momento de su muerte, cosa que no es tan inusual como se cree, pero nadie esperaba que Ana Bárbara, a sus 50 años de edad y con un excelente estado de salud, compusiera su propia “pompa fúnebre”.

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, confesó la cantante.

Las razones de Ana Bárbara adelantarse a su muerte

Agencias

La muerte sigue siendo un tema tabú para muchos en el mundo, nadie quiere hablar del día en que ellos mismos o algún familiar deba despedirse de este mundo.

Incluso, algunos tienen el pensamiento de que contratar una póliza funeraria trae mala suerte y estarías atrayendo a la muerte.

Lo cierto es que la cantante Ana Bárbara se quitó la máscara de esos pensamientos tabúes hace mucho tiempo y habla con toda serenidad acerca del día en que ya no esté entre nosotros.

“No sé si vaya a estirar la pata, así que por si las dudas, ya la tengo hecha (la canción). Ojalá y no porque mis hijos están chiquitos”, dijo la mexicana en un video difundido por el programa Hoy de Televisa.

Cuando le preguntaron el por qué esta decisión tan precipitada, la artista respondió:

“Todo está muy bien, la verdad es que sí he estado muy atenta. Es que con esta pandemia no sabes ni cuando estás mal, no soy pesimista ni mucho menos, pero… y más cuando se acercan los micrófonos tanto”, momento en que los periodistas entendieron el mensaje y dieron un paso atrás para guardar distancia.

También habló sobre su testamento: “Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas ¿Ok?”, dijo a la cámara, haciendo referencia a la parte con la que los miembros de su familia le tocaría luego de su adiós definitivo.

Más sobre este tema:

Ana Bárbara muestra su ‘efectivo’ método para corregir a sus hijos

Guapísimo y recién graduado, así está el hijo mayor de Ana Bárbara

Ana Bárbara sorprende a sus seguidores disfrazada de Doña Florinda, pero su hijo cautiva a todos como “La Chilindrina”

Te mostramos en video: