Es momento de dejar de ver a las famosas como “las ex” y reconocer su valor

Ana de Armas está por convertirse en nada más y nada menos que la icónica Marilyn Monroe en una nueva producción de Netflix llamada “Blonde”.

El estreno está programado para 2022 pero ya ha alzado las expectativas con las primeras imágenes de lo que veremos.

Dirigida por Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), está a cargo de la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates sobre la vida de la actriz, modelo y cantante estadounidense que se convirtió en un ícono de la cultura pop.

La cinta también estará protagonizada por el ganador del Oscar Adrien Brody (“El pianista”), la nominada al Emmy Julianne Nicholson (“Mare of Easttown” de HBO) y el ganador del Emmy, Bobby Cannavale (“Boardwalk Empire” de HBO).

Pero mientras que la noticia se está esparciendo rápidamente, algunos medios sólo se dedicaron a señalar a de Armas como “la ex novia de Ben Affleck”, aprovechando la euforia por su regreso con Jennifer Lopez.

“La ex de Ben Affleck será Marilyn Monroe en la cinta biográfica que se estrenará en 2022”

Usuarios de redes sociales reaccionaron plasmando todos los logros de Ana de Armas.

“¿Y ese tal Ben Affleck quién es?”, “Al parecer poner Ana de Armas en el titular era muy complicado”. “Qué sorpresa, en pleno siglo 2021 degradando mujeres así”. “”La ex” tiene un nombre “Ana de Armas” y carrera propia. Que vergüenza reducirla a la ex de Affleck”.

Imagínate ser ANA DE ARMAS y que los medios te tomen como "la ex novia de Ben Affleck", tas mal pa https://t.co/sJrQL1ODLe — 𝖈 𝖆 𝖗 𝖔 🖤 (@Carolin85149659) July 30, 2021

Ana de Armas y Ben Affleck estuvieron saliendo por un año y rompieron a principios de 2021. El noviazgo sorprendió a todos por la diferencia de edad (16 años) y aunque jamás dieron declaraciones de por qué terminaron, se especuló que fue porque de Armas quería enfocarse en su carrera. ¿Por qué entonces seguir hablando de ella por su relación con Affleck, como si hubiese sido su mayor mérito?

El problema es que ésta es una práctica recurrente que minimiza el valor de las mujeres al reconocerlas como “la ex de” y no por su trabajo.

Es muy común ver encabezados y publicaciones que encasillan a las famosas por sus relaciones pasadas. Pareciera que no importa su carrera ni los logros que tengan, su mayor mérito es haber sido novias o esposas de alguien más.

De Armas no está ahí por haber salido con el actor. Ella tiene toda una historia de superación detrás, lo que la ha llevado a convertirse en una estrella en ascenso en Hollywood.

Su nombre ha estado en las listas de popularidad con papeles memorables en “Blade Runner 2049” y “Knives Out”, por los que recibió una nominación al Globo de Oro.

Comenzó su carrera cuando era adolescente en Cuba, y tuvo un papel principal en el drama romántico Una rosa de Francia (2006). Salió de su país cuando cumplió dieciocho años para perseguir su sueño de ser una actriz en las grandes ligas.

De Armas llegó a Madrid, donde protagonizó el popular drama adolescente El internado durante seis temporadas. Posteriormente llegó a Los Ángeles donde comenzó a ser reconocida por cintas como Knock Knock (2015),War Dogs (2016), Blade Runner 2049 (2017) y Knives Out (2019),

Más de este tema

Es momento de dejar de creer que las mujeres debemos “guardarle luto” a un ex tras romper

Una segunda oportunidad con tu ex solo puede funcionar bajo estas 3 condiciones

Critican a Alex Rodríguez por una foto “indirecta” a Jennifer Lopez

Te recomendamos en video