Critican a Mila Kunis y Ashton Kutcher por no bañar a sus hijos con frecuencia

Mila Kunis y Ashton Kutcher son conocidos por su estilo relajado de criar a su familia. Sin embargo sus recientes comentarios han desatado una serie de críticas por parte de usuarios de la red. En una entrevista con Dan Shepard, la pareja dijo que no bañaban con frecuencia a sus hijos, lo cual preocupó a algunos miembros del público.

Mila Kunis y Ashton Kutcher causan revuelo por la forma en la que crían a sus hijos

Todo comenzó cuando Mila hablaba de que el embarazo le había ayudado a tratar el acné con el que había batallado toda su vida. Después de eso la conversación se tornó a los hábitos de higiene.

Todo comenzó cuando Mila hablaba de que el embarazo le había ayudado a tratar el acné con el que había batallado toda su vida.

Shepard dijo que había estado convenciendo a su compañera Monica Padman de no lavar todo su cuerpo con jabón todos los días y sólo lavar ciertas áreas para retener los aceites naturales del cuerpo. Padman preguntó sorprendida “¿Quién les enseñó a no bañarse?”

Shepard dijo que había estado convenciendo a su compañera Monica Padman de no lavar todo su cuerpo con jabón todos los días.

Mila entonces comentó que ella no lavaba su cuerpo con jabón todos los días, solo sus axilas y su entrepierna, además de lavarse la cara dos veces al día. Estos hábitos comenzaron cuando era niña, ya que no contaba con agua caliente y por eso no se bañaba con frecuencia.

. Mila entonces comentó que ella no lavaba su cuerpo con jabón todos los días, solo sus axilas y su entrepierna.

Ahora la pareja cuenta con una gran fortuna, pues además del dinero ganado como actores, han invertido en empresas de tecnología. Pero este hábito ahora se ha pasado a sus hijos Wyatt y Dimitri. Mila dijo que ella no fue “uno de esos padres que bañaba a su recién nacido”.

. Este hábito ahora se ha pasado a sus hijos Wyatt y Dimitri. Mila dijo que ella no fue “uno de esos padres que bañaba a su recién nacido”.

Ashton agregó que ahora que sus hijos han crecido, tienen un sistema para saber cuando tienen que bañarlos.

“Si ves suciedad en ellos, lávalos. Si no, no tiene caso.”

. Ashton agregó que ahora que sus hijos han crecido, tienen un sistema para saber cuando tienen que bañarlos.

Además el actor dijo que tenía el hábito de “arrojarse un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales.”

Otra idea controversial de la pareja, es que no quiere dejarle su dinero a sus hijos cuando mueran. Ashton dijo que no había creado un fideicomiso para sus hijos. Cuando ambos mueran su dinero será donado a la caridad. Por otro lado dijo que estaba dispuesto a invertir en sus negocios.

“Si mis hijos quieren emprender u negocio y tiene un buen plan, invertiré en él, pero no obtendrán una herencia.”

. Otra idea controversial de la pareja, es que no quiere dejarle su dinero a sus hijos cuando mueran.

Esto, es porque ellos creen que no tener una herencia les enseñaría a valorar el trabajo duro y los impulsará a crear sus propias oportunidades.

. Esto, es porque ellos creen que no tener una herencia les enseñaría a valorar el trabajo duro.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: