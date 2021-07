Galilea Montijo, Sherlyn y Camila Cabello: las famosas que dieron un alto a las críticas de sus cuerpos

Las redes sociales han sido un impulso significativo para las carreras de artistas, famosas y deportistas para darle a sus fans la oportunidad de interactuar con ellos, sin embargo, también son un campo minado para personas malintencionadas hablen mal sobre los personajes o hagan críticas sobre sus cuerpos.

Este es el caso para Galilea Montijo, Sherlyn y Camila Cabello, tres actrices que sufrieron de duras críticas sobre sus cuerpos al momento de exhibir fotografías de su cuerpo en Facebook e Instagram.

No obstante, estas valientes mujeres no necesitaron que alguien más las defendiera, pues alzaron su voz y dejaron bien claro su posición ante lo felices y cómodas que están con su apariencia actual, a la vez que incentivaron a sus fans a evitar este tipo de comentarios malintencionados pues inspira a una conducta de odio.

Instagram

Las respuestas de las famosas a las críticas de sus cuerpos

Galilea Montijo, presentadora del programa “Hoy”, publicó imágenes de sus vacaciones con su familia a Baja California, mostrándose muy feliz en bikini.

@galileamontijo

Muchos fueron los comentarios de admiración de sus fans, pero hubo algunos que se enfocaron en el abdomen algo abultado de la actriz para cuestionar si estaba embarazada, a lo cual Galilea respondió de una manera firme a estas críticas.

“A mí no me metas, mi panza es normal, no sean haters ¡De verdad! Cuando uno se va de vacaciones tiene derecho a engordar. Todo el mundo diciendo que si estoy embarazada, no sean haters, uno tiene derecho”, dijo la presentadora de televisión.

El mismo caso ocurrió con la cantante Sherlyn, quien subió a sus redes sociales unas fotos celebrando el cumple de su hijo en la playa disfrutando del sol y la arena en bikini, a lo que muchos empezaron a preguntar si estaba esperando otro bebé por el tamaño de su abdomen.

“Tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre me veo y digo `¡Wow!´ Gracias a Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por mis manos, mis brazos, por estas pompas”, expresó Sherlyn muy decidida.

Camila Cabello y otras famosas fueron víctimas de críticas a sus cuerpos

Camila Cabello fue la más recientes de las famosas que fueron juzgadas en redes sociales por aumentar de peso en las fotografías publicadas en donde muestra su piel al natural.

“Somos mujeres reales, con curvas y celulitis, con estrías y grasa ¡Y debemos abrazar eso, baby!”, comentó Camila en un video por Instagram para acallar a aquellos que pretenden que por ser una celebridad debe ser como una muñeca plástica y sin imperfecciones.

