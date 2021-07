Shawn Mendes demuestra su apoyo a Camila Cabello ante las críticas sobre su cuerpo

La cantante Camila Cabello ha sido el blanco de fuertes críticas hacia su cuerpo en los últimos meses. Sin embargo la famosa ha demostrado que no le importa lo que otros piensen de ella y ha usado esta oportunidad para hablar de la importancia del amor propio y de la diversidad en los medios. Camila no está sola, ya que a su lado se encuentra su novio, el cantante Shawn Mendes quien le ha demostrado su amor durante este difícil momento.

Las más recientes fotografías que desataron comentarios negativos en contra de Camila, fueron unas donde la cantante se ejercitaba junto a Mendes. En las imágenes ambos realizan ejercicios, se abrazan y besan mostrando su cariño.

Esta no es la primera vez que Shawn deja ver lo mucho que quiere a Camila, pues incluso en su cuenta de Instagram frecuentemente comparte fotos juntos.

El mensaje body positive de Camila también ha sido importante para el cantante, pues en una entrevista con British GQ dijo que admiraba lo segura que su novia es con su cuerpo.

En ea ocasión dijo que Camila le había enseñado a amar su cuerpo y a amar quién es más allá de la apariencia. Shawn confesó que antes de conocerla se sentía un poco solo y ella cambió eso. Además lo ayudó a reconectarse con su familia.

El pasado marzo, el cantante dedicó unas palabras para su novia en su cumpleaños: “Feliz cumpleaños a la persona más valiente y hermosa que he conocido. Te amo cada vez más mi vida.”

La cantante respondió a las críticas que señalaban que parecía embarazada. En un video en redes sociales, dijo que “estar en guerra con nuestros cuerpos está pasado de moda.”

fue captada usando un bikini a la cintura, desatando una polémica sobre las curvas de la famosa. Por un lado algunos celebraron el que mostrara su cuerpo tal cual es y por otro recibió críticas por no verse delgada.

Camila Cabello enfrentó a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”