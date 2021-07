Selena Gomez y famosas que nos enseñan que las estrías son normales

Selena Gomez y varias celebridades han usado su plataforma para ayudar a más mujeres a sentirse cómodas y seguras con su cuerpo. Como parte de su mensaje body positive, han compartido fotografías sin editar, mostrando sus estrías, celulitis y cicatrices. Esto ha ayudado a muchas personas a sentirse mejor por las marcas de su cuerpo y a comprender que no hay porque esconderlas.

A continuación recordamos a algunas de las famosas que se han revelado contra la imagen perfecta de las redes sociales y nos han dado grandes lecciones de amor propio.

Durante un viaje a Venecia sorprendió a sus seguidores, no solo por el hermoso conjunto estampado que la cantante lució, sino porque en la postal dejó ver sus piernas al natural mostrándose orgullosa de sus estrías y sin rastro de retoque.

En varias ocasiones, Selena se ha sincerado sobre su camino para encontrar el amor propio y construir una mejor autoestima, a pesar de haber crecido rodeada de fama y presiones para lucir siempre perfecta. Gracias a la terapia y el amor de sus seres queridos, ella ha podido aprender a amar su cuerpo y espera poder inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.

Además de ser honesta sobre sus problemas de salud, Selena ha sido una de las actrices más vocales del movimiento body positive. En unas vacaciones anteriores a la pandemia, fue criticada por la forma en que lucía su cuerpo, ya que algunos usuarios de redes señalaron que había aumentado de peso y que dejó al descubierto sus estrías. A través de su cuenta de Instagram, Selena compartió un video de su paseo en el yate en donde se le ve divirtiéndose con sus amigos, en el cual escribió:

Por su parte, Camila Cabello enfrentó a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”