J.Lo nos recuerda que todas merecemos volver a ser felices

Jennifer Lopez sin duda se encuentra viviendo su mejor momento. La cantante no sólo está celebrando sus 52 años sino que ha hecho oficial su relación con Ben Affleck.

La cantante ya no piensa ocultar su amor y ha decidido luchar contra todos aquellos que la han criticado por esa segunda oportunidad que se está dando con el actor.

Mientras que muchos sólo se dedicaron a señalarla por haber “superado tan rápido” a Alex Rodríguez o por no haberse dado tiempo de estar sola, ella ha dejado claro que su prioridad es ser feliz por ella y no por darle gusto a nadie.

La intérprete de Jenny From the Block dejó a todos boquiabiertos al compartir la primer imagen “oficial” de su relación con Affleck.

El momento se dio durante un paseo en yate por motivo del cumpleaños de una amiga en común, la actriz italo-estadounidense, Leah Remini.

Ahora que es cumpleaños de Lopez, la actriz compartió la imagen como una declaración sobre lo bien que se siente en esta nueva etapa de su vida.

Hace unos días, J.Lo habló en una entrevista sobre aprender a dejar lo que no te hace bien para abrirle la puerta a la felicidad.

“En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas ‘Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí’, una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos”, dijo