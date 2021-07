Participante de ‘Yo Soy’ renuncia en pleno programa por problema de salud

Un participante de Yo Soy All Stars ofreció este martes un importante anuncio. En plena transmisión del reality que emite Chilevisión, Nico Cid, imitador de Steve Perry, dejó a todos impactados tras revelar que por “motivos de fuerza mayor” abandonará el programa.

Después de la presentación de los clásicos de los 80′, contó que tenía un problema de salud que le impedia continuar. Esta inesperada noticia causó mucha pena entre los presentes, debido a que Nico es uno de los concursantes más queridos.

La inesperada renuncia de participante de ‘Yo Soy’

Nico Cid primeramente agradeció a todos los presentes por todo el apoyo que ha recibido. “Primero que todo quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros, a todo el equipo de Yo Soy, por supuesto también quiero agradecer a toda la gente que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada”, dijo según detalla La Cuarta.

“La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego”, añadió.

El cantante también se pronunció en sus redes sociales para despedirse del programa. Foto: Instagram @nicoz_cid

Por su parte, al ver la reacción de todos los que estaban en el set, la presentadora Millaray Viera le consultó si quería contar un poco más lo que estaba pasando. Nico Cid dijo que le “gustaría comentarle porque la gente en la casa merece saberlo”.

“Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego”, confesó el ex participante.

También agregó que esta enfermedad ya venía perjudicando su participanción en el programa y que por esa razón quiere recuperarse pronto para seguir cantando. “Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello, para rehabilitarme luego, para mejorar pronto, y estar muy prontamente al 100 por ciento junto a toda la gente ahí que le gustan las canciones de Journey“, destacó.

Palabras de aliento para Nico

Asimismo, Millaray Viera le dedicó unas conmovedoras palabras tras las declaraciones. “Toda la energía Nico, a poner todas las energías en esa recuperación. Tú sabes que acá siempre habrá un espacio abierto para ti , por algo eres el gran ganador de la tercera temporada”, aseguró la conductora.

“Tienes un talento impactante, pero por supuesto que lo que más queremos es que te cuides. Es realmente chocante saber que el Nico no va a estar en la competencia, en lo que queda», añadió y después le dio el pase a Myriam Hernández. .

“Quedé mal, Steve. Sólo decirte que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Sé que va a salir todo bien. Aférrate a la mano de Dios . Yo voy a orar mucho por ti también. Te voy a tener en mis oraciones y vamos para adelante. Te vamos a extrañar”, le dijo.

Del mismo modo, Cristián Riquelme también reaccionó ante la inesperada noticia. “Quedé en shock. Yo no tenía idea de esto. La salud es lo primero. Igual me duele que te vayas porque eres un tremendo participante. Creo que el público te premió bien, porque eres la tremenda voz de Journey. Si te vas, Nico, ojalá que te vaya muy bien en todo lo que hagas, que resulte todo bien. La salud es lo primero. La vida sigue dando vuelta, así que de verdad, te deseo de todo corazón lo mejor para ti“, aseguró.

