Constanza Ríos sería la primera en salir del ‘Discípulo del Chef’: “No se sintió cómoda con el formato”

A principios de junio, Chilevisión confirmó la participación de Constanza Ríos en El Díscipulo del Chef. Por primera vez, la hija de ex tenista profesional Marcelo Ríos y Giuliana Sotela participaría en un programa de televisión nacional.

“Dejó nuestro país cuando era muy pequeña, hoy 20 años después ha decidido regresar por todo. Como heredera del mejor tenista chileno de todos los tiempos, buscará ser la número uno en nuestras cocina”, anunció el clip publicitario compartido en las redes del show culinario.

“Una joven con la personalidad digna de la dínastia Ríos. Preparense todo porque Constanza Ríos encederá los fuegos de El Díscipulo del Chef”, agregó.

Asimismo, la joven que ha incursionado en el mundo musical, sería parte de los 18 famosos chilenos que buscaran ganarse el título de mejor cocinera en este prestigioso estelar. Sin embargo, trascendió que ya no es parte del programa convirtiéndose en la primera eliminada.

Constanza Ríos sería la primera en salir del Discípulo del Chef

Este jueves 22 de julio se emitirá el primer capítulo de la nueva edición de este programa de cocina. Sin embargo, el periodista Sergio Rojas aseguró que Constanza Ríos fue eliminada del Discípulo del Chef.

En el programa Me Late, Rojas confirmó que la hija de Marcelo Ríos abandonó la producción. “Ella es una niña que no se sintió cómoda con este formato. No interactuaba con el resto”, aseguró el periodista.

Según sus declaraciones, Constanza no se adaptó al grupo. “Era bien pollo, bien tímida y silenciosa”, expresó. También agregó que otro factor fue el encuentro de su mamá con la ex esposa de su mareja, Kenita Larraín, quién también es parte del programa.

Recordemos que la segunda edición de El Díscipulo del Chef Ennio Carota, Sergi Arola y Carolina Bazán serán los encargados de liderar los desafíos de los participantes.

Asimismo, cada chef tendrá su equipo de discípulos los cuales deberán desarrollarse en la cocina trabajando juntos. También, los expertos culinarios competiran para defender a sus pupilos. Cada jueves a las 22:30 horas será transmitido El Discípulo del Chef a través de Chilevisión.

La joven suma 185 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @conitarios

El apoyo de Marcelo Ríos con su hija

Constanza Ríos Sotela, la hija mayor del ex tenista chileno Marcelo Ríos, reveló que cuenta con su papá siempre. El año pasado, cuando estrenó su primer videoclip junto a Aviel, fue enrevistada por La Últimas Noticias y habló sobre el apoyo que siente con sus más cercanos.

Además, la joven contó detalles de la relación que mantiene con su padre. “Siempre me ha dicho que hay que hacer lo que uno quiere en la vida y no lo que te obligan a hacer”, relató.

“Hablé con Paula Pavic (la esposa del ex tenista), y mi papá sobre esto y estuvieron de acuerdo. Aunque estén lejos, me han apoyado y ahí les estoy contando poquito a poquito los avances del trabajo”, agregó.

Por su parte, su madre, Guliana Sotela, también está presente en los pasos que está dando. “Me apoya mucho, me ha ayudado con todos los detalles de la producción”, aseguró.

Sobre Chino Ríos, agregó que “me apoya un montón. Mi papá definitivamente tiene una manera diferente de ser, pero conmigo es una versión suave, es más tranquilo“.

