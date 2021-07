El tierno mensaje de cumpleaños que Rafael Araneda le dedicó a su hija Martina

Martina, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza arribó a sus 20 años de edad este lunes 19 de julio. En este sentido, sus padres hicieron uso de sus redes sociales para dedicarle unas conmovedoras palabras en la especial fecha.

Este año, les tocó celebrar el cumpleaños a la distancia. Recordemos que la familia Araneda Vacarezza se mudó a una nueva casa recientemente en los Estados Unidos. Dicha decisión está basada en los proyectos profesionales del animador en ese país. Sin embargo, Martina decidió quedarse en Chile para continuar con sus estudios de Derecho.

Rafael Araneda felicita a Martina en su cumpleaños

Mediante su cuenta de Instagram, el presentador del programa Enamorándonos de Univisión le envío un saludo a su hija mayor por su cumpleaños. “¡Mi vida hermosa! Feliz cumpleaños. Felices 20 años. Te extraño mucho mi amor y la lejanía nos impide darnos el abrazo que nos merecemos”, dijo Araneda.

También destacó la valentía de Martina de separarse de su familia para graduarse, lo cual es un sacrificio que admira. “Has crecido y tomado tus decisiones en pro de cumplir tus sueño, y asumiste con madurez los costos de la distancia familiar. Te admiro mi amor”, escribió.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron ante el post que hasta el momento suma 23.600 ‘likes’. Asimismo, cientos de comentarios felicitando a la futura abogada y deseándole muchas bendiciones.

Por otra parte, la mamá de Martina también le dedicó unas tiernas palabras en Instagram. “Feliz cumpleaños mi niña preciosa, porque aunque cumplas 20 años siempre serás mi niña. Te amo hasta el infinito”, escribió Vacarezza.

Marcela Vacarezza habla sobre la decisión de Martina de quedarse en Chile

En diciembre del 2020, Marcela Vacarezza conversó con Pancho Saavedra en su programa Tintos de Verano. En esa oportunidad, la psicóloga contó cómo es la vida de Martina en Santiago mientras toda la familia estaba en los Estados Unidos.

La animadora comentó al conductor que la decisión de irse ha sido muy buena, sobre todo para Rafael Araneda, quien en Chile ya no tenía trabajo.

“Una de las cosas que a mí me ha enseñado, Panchito, el coronavirus es que no hay que programarse mucho. Acá estamos, esto del coronavirus yo encuentro que nos aterrizó y nos dijo: ‘Vivan hoy día el día y después se van preguntando otras cosas’”, contestó la también animadora.

“Nosotros estamos acá, nos vinimos con la pandemia de Chile a acompañar a Rafael, sin las intenciones de quedarnos y la verdad es que nos vamos a quedar porque a Rafael, gracias a Dios, le ha ido súper bien. En Chile no había trabajo. Bueno, él estaba con las radio nomás, pero, si se dan otras opciones buenas yo creo que hay que tomarlas y saber cuando te aparecen porque después quizás nunca más”, detalló.

Pese a que están muy bien en Estados Unidos, la animadora reveló que guarda una gran pena, y es estar distanciada de su hija mayor, Martina. “No es que yo la dejé, es que ella prefirió quedarse”, aclaró Vacarezza.

La psicóloga confesó que su hija decidió ir tras sus sueños. Foto:Instagram @marcelavacarezza_

La gran motivación de su hija para quedarse en nuestro país, fue su carrera. “Uno siempre ve a los hijos chicos, siempre son las güagüitas y siempre son los niños. Pero te das cuenta que tiene 18 años, que entró a estudiar Derecho, que era su sueño de toda la vida. Me dice: ‘Mamá, yo no me voy a ir, yo esto es lo que quise siempre’“, aseguró.

En un comienzo, la psicóloga de profesión pensó que su hija se iría, pero no fue así. “Yo pensé, yo dije: ‘Nos vamos a venir y la Martina nos va a llamar y nos va a decir los echo de menos. Me quiero ir’. No, no fue así…La he visto crecer y la he visto hacerse cargo de cosas que nunca se hacía cargo porque no era necesario en la casa. Entonces, ha crecido harto, fíjate, en poco tiempo”, destacó.

Te puede interesar:

A dos meses de ser mamá: Javiera Acevedo muestra el impresionante cambio en su abdomen

Hijo de Maly Jorquiera soltó una pregunta que hizo reír a todos en Instagram

El corto pero romántico mensaje de Gabriel Urzúa a Carmen Zabala por su cumpleaños