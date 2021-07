Camila Fernández comparte fotos de su bebé y derrite con lo mucho que ha crecido

La pequeña Cayetana ya no solo le roba suspiros a la familia Fernández puesto que la orgullosa mamá, Camila, decidió compartir una foto de su hija de cuatro meses en la que queda constancia de que sigue creciendo y cada vez luce más tierna.

La cantante posó al lado de su esposo, Francisco Barba, junto a quien se convirtió en madre el pasado 14 de marzo y desde entonces, en la familia de famosos no han dejado de hablar de la dicha de tenerla en sus vidas.

La familia feliz posando a los 4 meses de Cayetana.- Instagram @camilafdzoficial.

El más contento parece ser su abuelo, Alejandro Fernández, quien en una reciente entrevista afirmó que su nieta es “la mujer de mi vida”. Asimismo, reveló que la pequeña se parece mucho a su mamá cuando esta era una niña, por lo que le trae recuerdos de su paternidad.

“Está hermosa, se parece muchísimo a Camila, y bueno, Camila es muy parecida a mí, ¡increíble!, ¡está maravillosa!, me tiene extasiado”, afirmó, según Quién.

Camila Fernández se muestra más feliz que nunca al lado de su hija

La bebé cada vez tiene más presencia en las redes sociales, pese a que en principio decidió guardar la mayor parte de su embarazo en privacidad. Previamente ya había compartido otro retrato familiar al lado de Barba, en la que ambos presumen la gran felicidad que los embarga en esta época de su vida.

La pareja se muestra muy feliz en esta etapa de sus vidas.- Instagram @camilafdzoficial.

Sobre la maternidad, Camila Fernández señaló que lo bueno es que tiene mucho apoyo para criar a su hija, comenzo por su mamá, América Guinart, que no se despega de ella. “Le canta muchísimo, mi mamá, me dice qué hay cantarle, me aconseja también de bañarla, los pañales, ella ha sido mi maestra”, dijo.

“Ayer los vimos a los dos y felices, le cantaron los dos y yo lloré de felicidad, estuvo increíble. Me encanta como mi papá es el más feliz del mundo con Cayetana, la ama“, finalizó la joven de 23 años.

