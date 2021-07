Fernanda Castillo revela el mayor reto de la maternidad y muchas se sentirán identificadas

Fernanda Castillo y Erik Hayser están de celebración porque su pequeño hijo, Liam, alcanzó recientemente los siete meses de vida, por lo que la actriz aprovechó la ocasión para sincerarse sobre todo este camino que casi le cuesta la vida.

Después del parto, la protagonista de exitosas novelas como La fea más bella y Destilando amor sufrió de varias complicaciones que pusieron en riesgo su salud y que le trajeron como secuela la poca producción de leche materna, por lo que la lactancia ha sido todo un reto para ella.

Liam llegó para alegrar a la pareja hace 7 meses.- Instagram @fernandacga.

” Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil (todo menos eso), después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba más miedo la lactancia que el parto”, confesó la artista a través de su cuenta en Instagram.

Sin embargo, la mexicana de 39 años reveló que comenzó con el pie derecho ese proceso, pero todo cambió cuando debió ser hospitalizada por varios días, según People.

La lactancia ha sido todo un desafío para la actriz.- Instagram @fernandacga.

“Siempre comparto que en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebé y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante, pero el problema fue que al regresar a casa después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido”, agregó la actriz.

Fernanda Castillo no se dio por vencida gracias a su hijo

Pese a esto, la motivación de que su hijo creciera sano fue más fuerte y de ahí inició un el proceso de relactar, lo que para ella, es el reto más complicado que ha lidiado desde que se enteró que sería mamá.

La actriz compartió varias postales donde retrata su lucha para alcanzar la lactancia óptima.- Instagram @fernandacga.

“Meses de estar horas con una botellita y sondas para alimentar a Liam, obstrucciones en el pecho, problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebé, críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche, un revoltijo de subes y bajas que hoy, 7 meses después, he conquistado y agradezco porque por fin estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto”, dijo.

Por último, Fernanda Castillo agradeció el apoyo de su esposo y colega, Erik Hayser quien “aunque a veces no me entendiera, me apoyaba igual”, aseguró, y juntos salieron adelante para disfrutar de su familia a plenitud.

