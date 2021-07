Fernanda Castillo y su novio son ejemplo que el amor es mejor después de relaciones fallidas

Los actores no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos y que quieren envejecer juntos.

La actriz mexicana Fernanda Castillo García, conocida por interpretar a “Mónica Robles” en la serie de Telemundo El señor de los cielos, a sus 39 años, le puede enseñar a todo el mundo que sí existe el amor.

Fernanda Castillo y Erik Hayser

Y es que la famosa actriz vive uno de los mejores momentos de su vida y al lado de su viejo amor, y eterno novio, Erik Hayser, con quien mantiene una relación desde hace 7 años.

Erik, al igual que su pareja, también se dedica a la actuación y a los 40 años, tiene una carrera consolidada, sobre todo tras su participación en “Oscuro deseo”, de la plataforma Netflix.

Él estudió actuación en el Centro de Formación Actoral de México. Comenzó su carrera actuando en la telenovela de Tv Azteca, “Enamórate” a lado de Martha Higareda y Yahir.

Instagram @fernandacga

Amor a primera vista

Fernanda Castillo y Erik Hayser se conocieron en 2014 en una función de teatro Password. Los amigos de la pareja aseguraron que fue “amor a primera vista”.

Erik quedó perdidamente enamorado de Fernanda cuando la vio actuar en escena. Luego, la pareja se volvió a encontrar en Nueva York y desde ese momento fueron inseparables.

Instagram @erikhayser

Fernanda Castillo narró en una entrevista cómo fue la propuesta de compromiso que le hizo Hayser en mayo de 2020, pero su boda se pospuso por la pandemia del covid.

“Fue algo increíble. No me esperaba nada. La verdad es que siempre habíamos quedado en que estábamos comprometidos, vivimos juntos desde hace muchos años, pero me sorprendió”, relató la actriz.

Ese mismo año se convirtieron en padres, tras la llegada de su primer hijo llamado Liam.

Las segundas oportunidades existen

Pero, antes de establecerse con Erik Hayser, Fernanda reconoce y admite que sus errores con otras parejas la hicieron aprender mucho de sí misma.

Reveló, en una entrevista, que cuando era más joven tenía un mal concepto del amor y fue por esa razón que permitió muchas cosas a sus exparejas, como la violencia verbal y psicológica.

Ahora que han pasado algunos años, Fernanda asegura que ella evolucionó y también su concepto sobre el verdadero amor. Esto le ha permitido construir una familia maravillosa al lado de Erik Hayser y Liam.

Instagram @fernandacga

“Al lado de Erik y Liam me siento plena y feliz. Vivo día a día esta hermosa etapa en su vida. Los errores del pasado te pueden enseñar mucho y a mejorar tu vida. Antes no sabía lo que era amar y ahora, al lado de Erik he comprendido muchas cosas”, aseguró la actriz en una entrevista en 2020.

Este 2021 ha demostrado ser un mejor año para la familia conformada por Fernanda y Erik, y hace poco celebraron los 3 meses de su bebé.

Instagram @erikhayser

Su amor es evidente en las redes sociales, donde documentan todos sus momentos felices. “6 años. Gracias por elegirme una y otra vez, porque a tu lado soy la mejor versión de mí. Te amo @erikhayser”, escribió Fernanda Castillo el día de su aniversario.

Mientras que Erik siempre escribe en sus redes sociales que Fernanda siempre será “su eterna novia”.

Instagram @fernandacga

Fernanda y Erik siguen demostrando, que ante las adversidades, ellos son de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México. Los actores no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos y quieren envejecer juntos.

Mas de este tema:

Camila Cabello nos enseña a llevar un crop top con elegancia

JLo y Ben Affleck enseñan cómo llevar una buena relación con los hijos de las parejas

Así fue la salida de chicas de Angelina Jolie con sus hijas Zahara y Shiloh a concierto

Te recomendamos en video: