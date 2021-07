La extraña razón por la cual no hay besos en las telenovelas turcas

Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno internacional que no ha dejado de triunfar en varios países de América Latina y en Estados Unidos. Sin embargo las historias llenas de romance y drama, son muy diferentes a las telenovelas latinas, pues si se pone atención, se puede notar que en el caso de las turcas casi no existen besos entre los protagonistas. Esta censura tiene una razón específica.

Por qué no hay besos en las telenovelas turcas

La razón por la cual las telenovelas turcas casi no tienen besos en su historia, es porque están regidas por el Consejo Superior de la Radiotelevisión de Turquía (RTUK). Este organismo, es el encargado de imponer las reglas que deben seguir las producciones, de no cumplir con las restricciones, tienen que pagar multas millonarias.

Una de las reglas impuestas por el RTUK, es la censura ante las escenas con tintes sexuales, razón por la cual casi no hay besos entre los protagonistas. Incluso los besos que existen en la pantalla, deben seguir una serie de normas para poder ser televisados.

De acuerdo con un famoso actor de telenovelas turcas, una de las reglas que deben seguir, es que los besos no deben durar más de tres segundos.

Una de las producciones que se vio afectada por las reglas de la institución, fue Love is in the air, que tuvo que pagar una multa millonaria en Turquía debido a que transmitió una escena de un jacuzzi, la cual se considera “contenidos eróticos que contradicen las costumbres y las tradiciones de la familia turca.”

Más censura por parte del gobierno hacia las series y telenovelas

Por otra parte, el gobierno prohibe que se incluya a parejas homosexuales en sus historias. Incluso el año pasado, Netflix tuvo que cancelar el rodaje de una miniserie romántica en dicho país debido a que el gobierno le pedía que eliminara a un personaje gay de su guión.

Otras restricciones de existen en las telenovelas turcas, es que casi no hay escenas de cama, no hay desnudos, cigarrillos ni alcohol. Incluso en las escenas violentas, no puede haber sangre de manera explícita. Por el contrario de lo que se pensaría, las restricciones han aumentado con el tiempo en lugar de disminuir.

Por otra parte, esta censura ha facilitado la exportación de contenidos al mundo, ya que en la mayoría de los países, las telenovelas turcas podrían ser transmitidas en horario familiar sin problemas.

