Los trucos de la princesa Diana para siempre ir bien vestida en el verano

La princesa Diana siempre nos da ideas de cómo vestir bien, sin importar que hayan pasado 23 años desde que abandonó el plano terrenal. Su estilo, al igual que su recuerdo, es inmortal y se aparece para asesorarnos cada vez que cambian las estaciones, incluyendo el verano.

De hecho, esa versión relajada y ligera de la princesa del pueblo es la favorita de muchos. La madre de los príncipes William y Harry siempre se mostró más auténtica cuando la estación le permitía jugar con estampados, vestidos anchos, jeans y hasta biker shorts, mostrando su verdadera esencia.

¿Cómo vestir como la princesa Diana en verano?

Bañadores en colores vibrantes

Tal como apunta Vogue, no es raro encontrarnos con postales de la princesa Diana disfrutando del verano en el mar porque realmente le gustaba broncearse e ir a la playa. Y no solo eso, lo hacía sin temores, vistiendo enterizos de animal print o neones y hasta bikinis florales, sin pudor de mostrar su belleza al natural.

Camisas oversize

Otro de los estilos que amaba Lady Di era llevar blusas o camisas un poco más anchas que su talla original para darle un aire masculino a su look. Esta las ceñía a su cintura con pantalones de tiro alto y cinturones, para no descuidar su silueta, logrando un look perfecto para que vayas a trabajar o a resolver los pendientes de tu agenda sin dejar de ir cómoda.

Clásicos vestidos de flores

Obviamente no podía llamarse verano sin la presencia de un vestido todoterreno al cual sacarle provecho sin distinción de horas, eventos o compromisos. Con ellos, la princesa Diana mostraba su lado romántico y femenino, bien sea con telas estampadas o diseños de inspiración campestre.

Jeans

Obviamente que en el armario de esta ícono de estilo había espacio para los jeans y también para las gafas de sol, de las que siempre presume en sus looks veraniegos. Esta dupla elevará tus looks casuales y te permitará armar todas las combinaciones que quieras.

