Polémica entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y Harry fue nominada al Emmy

Meghan Markle y el príncipe Harry marcaron un hito en la historia de la realeza británica al revelar algunos de los más polémicos secretos sobe la vida como “royals” durante una entrevista con Oprah Wifrey.

Esta polémica transmisión que se volvió tendencia en todo el mundo entró en la lista de nominados de uno de los premios más importantes de la televisión como son los Emmy Awards en la categorías de Mejor serie de no ficción conducida o especial.

La entrevista a los duques de Sussex compite con otros programas llamados “Stanley Tucci: Searching for Italy”, “My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman”, “VICE” y ” United Shades of America W. Kamau Bell”.

Meghan admitió que vivió momentos muy duros dentro de la Casa Real, no solo por el acoso que enfrentó por parte de los medios de comunicación, sino por el poco apoyo que le ofreció el sistema de la monarquía.

La revelación más dura de la estadounidense tuvo que ver con su salud mental, ya que confesó que tuvo pensamientos suicidas debido a los duros momentos que paso dentro de la realeza, una etapa que calificó como casi imposible de “sobrevivir”.

“Simplemente ya no quería seguir viviendo”, fueron las duras palabras que Meghan usó para describir su situación.

También explicó lo complicado que fue confesárselo a su esposo, ya que se sentía avergonzada.

“Fue un pensamiento constante, real y aterrador”, manifestó.

Entrevista de Meghan Markle y Harry resultó transcendental

Las declaraciones de Meghan generaron polémica en el mundo entero, especialmente por afirmar que ella y su hijo, Archie, habían sido víctimas de racismo cuando apenas estaba embarazada.

La ola de críticas fue intensa y el Palacio de Buckingham respondió con un comunicado, en el que se señalaba el inicio de una investigación.

“A la familia entera le entristece conocer el alcance total de lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos comentados, particularmente el de la raza, son preocupantes. Mientras que las versiones pueden variar, se han tomado muy en serio y la familia se encargará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia”, reseñó el comunicado.

