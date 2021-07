JLo reaparece con skinny jeans y prueba que son los que más estilizan a las mujeres con curvas

El 2021 trajo el despertar de muchas viejas corrientes estilísticas como los jeans anchos o a la cadera, que sedujeron a influencers y celebridades, excepto a Jennifer Lopez, quien en una de sus recientes apariciones demostró que los skinny jeans son los que más benefician su figura.

La cantante nos recordó el motivo de convertirse en los favoritos por todos durante más de una década de forma consecutiva: hacen lucir a la cintura diminuta gracias a su tiro alto, dan una imagen visual de piernas más largas y acentúan las caderas, por lo que cualquiera mostrará una silueta de impacto con ellos.

En el caso de la intérprete de On The Floor, hace más vistosas sus curvas y lo mejor es que no requieren de demasiadas complicaciones para combinar puesto que a ella solo le bastó una blusa manga larga en negro, stilettos azules, gafas de sol y un buen bolso para lucir perfecta en sus compromisos casuales.

Jennifer Lopez ama los pantalones ceñidos porque son los mejores para las mujeres curvy

Tal como se comprueba cada vez que la capturan los paparazzi, ya sea yendo al gimnasio con leggins coloridos, pantalones de cuero para ir a una entrevista o hasta shorts si va de paseo. Ella sabe que todo el esfuerzo que le imprime a sus rutinas de ejercicios y alimentación saludable se verá muy bien reflejado en sus skinny jeans y similares.

De igual manera, la estadounidense de 51 años trajo de vuelta la corriente de los vaqueros rotos y con aberturas para un look más rebelde y chic, tal como apunta Vogue. “Las tendencias actuales abrazan estos detalles, así como los pequeños desgastes o ruedos desflecados“, explicaron.

