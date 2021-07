Famosas que se quitaron sus implantes de senos y comenzaron a amar su realidad

Muchas famosas han cambiado parte de su imagen para sentirse mejor con ellas mismas, y es algo por lo que no deben ser juzgadas.

Sin embargo, algunas veces ponen en peligro su vida y salud, por lo que deciden aceptarse tal como son y comenzar a amar su realidad.

Este fue el caso de estas celebridades que decidieron retirar sus implantes de senos, amándose, valorándose, y demostrando que no estamos para complacer a los demás.

Estas actrices han dado una gran lección de amor propio y aceptación, enseñándonos que nunca es tarde para darnos cuenta que valemos por lo que somos, y no por nuestra imagen.

Famosas que se quitaron sus implantes de senos

Michelle Renaud

La actriz mexicana Michelle Renaud sorprendió al mundo entero a principios del 2020 cuando anunció que se había retirado sus implantes de senos.

Michelle confesó que los retiró porque estaban afectando su salud. “Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!”, reveló en ese entonces.

Además, dijo que eso no iba con su amor propio. “Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. No me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco!”.

Eiza Gonzalez

Aunque Eiza Gonzalez nunca habló de sus implantes, ni se refirió a ellos al retirarlos, se notó que sus senos eran más pequeños.

Y a través de sus redes, la famosa actriz mexicana luce su escote con sus senos naturales con mucho orgullo y nos enseña a amarnos y abrazar nuestra realidad.

Eiza demostró que su belleza natural es suficiente para amarse y aceptarse, y no tiene que ser quien no es para alcanzar sus metas, pues está triunfando en Hollywood.

Estas celebridades dieron grandes lecciones de amor propio

Carmen Aub

La actriz mexicana Carmen Aub compartió a través de sus redes que se había retirado sus implantes por cuestiones de salud y también porque aunque le costó, aprendió a valorarse como es.

Incluso hace poco mostró las cicatrices que le quedaron en sus senos y envió un poderoso mensaje. “¿¿Qué historia cuentan tus cicatrices?? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme”.

Y además destacó que ama sus cicatrices porque le recuerdan el proceso que ha vivido para amarse.

“Normalmente uno quiere quitarse estas “imperfecciones” para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el “tatuaje” con más significado que tengo y saben que? ME ENCANTAN!”.

Romina Marcos

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos y también actriz decidió retirarse sus implantes y lo compartió a través de sus redes con mucho orgullo.

Actualmente luce su figura con seguridad y confianza, y sin duda nos enseñó que no debemos cambiar para ser aceptada en la sociedad.

“No pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy sé que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie”, dijo Romina.

