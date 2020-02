El antes y después de Michelle Renaud tras retirar sus implantes de senos

View this post on Instagram

Foto para el Instagram porque si no, ni yo me creo que fui al gym.💪🏼 Debo confesar que no me encanta ir al gimnasio, prefiero hacer otro tipo de deportes, sin embargo, ahora quiero moldear mi cuerpo para que mis 30 no me agarren en curva y estar como a mi me gusta. Ni modo, en esta vida hay que hacer sacrificios para estar felices y como queremos ,aprender a disfrutar del esfuerzo y poco a poco ver los resultados.😅 ¿Y tú qué prefieres hacer ?