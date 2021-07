‘House of the dragon’: ¿Quién será la nueva princesa Targaryen?

‘House of the dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones‘ tiene ansiosos a los fanáticos quienes esperan saber el desenlace de la casa Targaryen.

La producción que mostrará HBO Max se apunta como uno de los mayores éxitos de 2022.

Según anunciaron los realizadores, el elenco contará con dos nuevas actrices, una de ellas será la nueva princesa de los dragones.

La trama que contará los orígenes de la convulsionada familia de los Daenerys y Viserys, estará basada en ‘Fuego y sangre’, una de las obras literarias de George Martín.

La misma será ambientada en 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones.

¿Quién es la nueva princesa de House of the dragon?

Esta familia fue una de las más importantes en ‘Juego de Tronos’ donde quedaron algunas dudas sobre sus antepasados.

La historia de una reina invencible por el fuego, que renace de las cenizas con tres dragones, no podía dejar de contar con su propia historia.

La nueva princesa Rhaenyra Targaryen, será interpretada por la actriz Milly Alcock, quien será la primogénita del Rey, pura sangre valyria y jinete de dragones.

Sin embargo, uno de los más grandes conflictos en la trama será el hecho de que es una mujer.

Milly es una actriz australiana de 19 años, ha aparecido en algunas series de televisión con 12 créditos de actuación a su nombre hasta ahora, según IMDb.

En la miniserie Upright, interpretó al personaje Meg que se ve arrastrado a la historia después de un encuentro casual con Lucky Flynn (Tim Minchin).

Su gran momento llego en 2014 cuando apareció en un episodio durante la serie de televisión Wonderland.

A partir de esa actación, comenzaron a lloverle propuestas más importantes como: Les Norton, The School y Pine Gap de Netflix.

Su momento de destacar su talento será durante la precuela de ‘GOT’. De momento se desconoce más detalles sobre la trama’

Más sobre este tema:

Así marcha “House of Dragon”, la precuela de Game of Thrones: todos los detalles

Actriz de Game of Thrones pide actuar en serie de Lizzie McGuire

Emilia Clarke reveló cómo Jason Momoa la «salvó» de muchas escenas subidas de tono en Game of Thrones

Te recomendamos en vídeo: