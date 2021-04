Esto es todo lo que debes saber sobre la precuela de Game of Thrones

HBO ha anunciado que House of the Dragon, serie que revivirá el universo de Game of Thrones, ha comenzado con sus grabaciones, luego de muchas especulaciones y trabas por la pandemia. La cuenta oficial de la serie anunció en redes sociales que será en 2022 cuando vea la luz a través de la plataforma de HBO.

Han pasado 10 años desde que Game of Thrones se estrenó por primera vez en HBO y casi dos años desde que la serie llegó a su fin con un controvertido cierre.

House of the Dragon será la primera serie de precuelas que se desprende de la historia original y será protagonizada por Naomi Watts. Estará ambientada 10.000 años antes de todo lo que vimos en GOT.

Aquí te damos todos los detalles de lo que verás próximamente,

La trama girará en torno a la Danza de los Dragones, la sangrienta guerra civil entre los rivales de la Casa Targaryen que tuvo lugar cientos de años antes del comienzo de GOT.

Emma D’Arcy interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen, considerada un personaje clave dentro del show. Ella fue conocida en su juventud como la “Delicia del Reino”, pero aun así no logra hacer valer sus derechos como heredera del Trono de Hierro.

Olivia Cooke interpretará a la reina Alicent Hightower, la madrastra de Rhaenyra que quiere que sus hijos ocupen el trono antes que ella. Paddy Considine interpretará al rey Viserys I Targaryen, padre del primero y esposo del segundo, cuya muerte desencadena su lucha por el poder.

También estará Matt Smith (The Crown, Doctor Who) como el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys que siempre ha tenido debilidad por Rhaenyra. Él dirigió la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey durante un tiempo, donde se ganó la reputación de “Príncipe de la Ciudad”.

Sonoya Mizuno interpretará a Mysaria, quien emigró a Westeros desde la ciudad de Lys y se convirtió en una de las amigas y consejeras más cercanas de Daemon. Rhys Ifans, Fabien Frankel, Steve Toussaint y Eve Best serán parte del elenco.

¿De qué se trata House of the Dragon?

House of the Dragon se desprende de Fire & Blood, novela de George R. R. Martin publicada en 2018. La serie dará vida a la historia de la Casa Targaryen, desde la llegada de Aegon el Conquistador y sus hermanas-esposas a Westeros hasta la desastrosa guerra civil conocida como la Danza. de los dragones. La historia abarca alrededor de siete generaciones de House Targaryen.

¿Cuándo se estrena?

HBO reveló que serán 10 episodios, algo similar a lo que ocurrió con GOT. Casey Bloys, jefe de HBO reveló en gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión que se estima que sea estrenada en 2022.

El 26 de abril, la cuenta de Twitter de House of the Dragon se activó y publicó fotos de D’Arcy, Toussaint, Considine, Smith, Cooke e Ifans en la primera lectura de la mesa.

