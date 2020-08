Así marcha "House of Dragon", la precuela de Game of Thrones: todos los detalles

La tristeza del final de Game of Thrones fue efímera para sus fanáticos después que al poco tiempo HBO anunciara la precuela de la historia, llamada "House of the dragon", que se centrará en la familia Targaryen.

Desde entonces han transcurrido varios meses (y una pandemia de por medio), por lo que seguramente la audiencia que la espera con ansias se pregunta qué ha pasado con ello, pero estos son todos los detalles que sabemos.

Emilia Clarke reveló cómo Jason Momoa la "salvó" de muchas escenas subidas de tono en Game of Thrones Se han convertido en muy buenos amigos en la vida real

La antesala a Game of Thrones

En primer lugar, la historia se centrará 300 años antes de todo lo que sucedió en las ocho temporadas de Game of Thrones, basado en los libros de George R.R. Martin, y donde Daenerys era la figura principal.

En esta producción, el texto Fire & Blood, del mismo autor, será el eje para desarrollar la historia que contará con Ryan Condal y con Miguel Sapochnik en la producción.

De hecho, este último fue el responsable del episodio "The Battle of the Bastards", uno de los más impactantes de la serie, según informó Glamour.

House of the dragon. - Instagram

Gracias a esto, los seguidores tendrán la oportunidad de ver los acontecimientos que suceden en 'La danza de los dragones', una batalla interna de la familia, lo que asegura mucha acción y drama.

De momento, no se conocen los nombres que conformarán el elenco, aunque en primera instancia se habló de Naomi Watts como protagonista.

Lo que sí es cierto es que ya están en la búsqueda de un actor entre los 40 y 50 años para interpretar el rol del Príncipe Daemon Targaryen, el personaje crucial, por lo menos en esta primera parte de la historia a desarrollar.

Daenerys Targaryen en Game of Thrones. - Instagram

Asimismo, desde el pasado mes de julio también están realizando casting para encarnar a Aegon, Visenya y Rhaenys.

Las grabaciones están pautadas entre enero y diciembre de 2021, conforme con El Universal, por lo que se espera que llegue a las pantallas en 2022 y cuente con 10 episodios, que seguramente dejarán con ganas de más.

Te recomendamos en video: