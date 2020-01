Precuela de 'Game of Thrones' ya tiene fecha de estreno

Las expectativas no fueron cumplidas sobre el final de Game of Thrones, pero HBO no está dispuesto a permitir que los fanáticos queden del todo insatisfechos, de modo que ya están trabajando en la precuela House Of The Drangon.

La serie, por supuesto, estará inspirada en la historia creada por George R.R. Martin descrita en los libros de la saga Canción de hielo y fuego.

La nueva serie estará centrada en la historia de la familia Targaryen, conocidos por tener sangre de dragón. El libro en el que se basará el relato es Fire and blood, publicado en 2018 por Martin.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019