Emilia Clarke reveló cómo Jason Momoa la "salvó" de muchas escenas subidas de tono en Game of Thrones

Emilia Clarke le da crédito a su coprotagonista de "Game of Thrones" Jason Momoa por ayudarla a navegar la incomodidad de la desnudez en pantalla y las escenas de sexo potencialmente gratuitas.

Clarke tenía 23 años cuando comenzó a trabajar en la serie de HBO, "y no tenía idea de lo que estaba haciendo… antes había estado en un plató dos veces, y ahora estoy en un plató completamente desnuda con todas estas personas ", dijo en Armchair Expert, recordando la temporada 1 de la serie. La primera escena de sexo de su personaje es más como una violación; episodios posteriores muestran escenas de sexo menos inquietantes, pero aún bastante gráficas, con Khal Drogo, interpretado por Jason Momoa.

Mientras trabajaba en las escenas más inquietantes, "¡Jason estaba llorando más que yo!" Clarke dijo de Momoa. "Me cuidó en un ambiente, no sabía que necesitaba que me cuidaran. Era muy amable y considerado y se preocupaba por mí como ser humano".

Entre las tomas o después de que terminaran las escenas, ella lo recuerda repetidamente gritando, "¿Podríamos darle una túnica real? ¿Podríamos darle una bata? ¡Está temblando!"

Esa primera temporada "fue definitivamente difícil. Es por eso que las escenas, cuando pude hacerlas con Jason, fueron maravillosas, porque él dijo: 'No, cariño, esto no está bien"".

Ahora una década más vieja, Clarke dice que ha aprendido a rechazar a los cineastas que insisten en escenas de desnudos que van más allá de lo que tiene sentido para un papel. Algunos han intentado influir en ella diciendo: "No quieres decepcionar a tus fanáticos de Juego de Tronos", y yo digo, 'f – k you"", dijo Clarke.

