Camila Cabello y Selena Gomez nos enseñan que la belleza no es igual a delgadez

Selena Gomez y Camila Cabello son dos de las cantantes más famosas del momento. Su influencia entre las mujeres más jóvenes se debe no solo a su talento y a su buen sentido de la moda, sino también a su seguridad. Ambas han decidido expresar su apoyo al movimiento body positive y han decidido usar su voz para que más mujeres sepan que la belleza no la determina una talla.

Hace algunos días, Selena Gomez sorprendió a sus fans al compartir una sexy fotografía en bikini con sus seguidores. La famosa de 28 años de edad recibió felicitaciones por mostrar su cuerpo sin retoques y demostrar que se puede ser sensual sin ser demasiado delgada.

La cantante posó frente al espejo usando un bikini azul y rosa, y mostrando su cabello rubio, causando furor entre sus seguidores. La razón por la cual sus seguidores se sorprendieron, fue porque desde hace tiempo que la famosa es cautelosa con lo que comparte en redes sociales, pues ha declarado que los comentarios negativos afectan su salud mental.

Sus seguidores la llenaron de comentarios positivos y aplaudieron que se mostrara sin poses y sin retoques. Esto ha sido uno de los temas más importantes para la famosa, pues no es la primera vez que celebra la belleza natural.

Recientemente, Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al aparecer sin maquillaje y despeinada en un video en el cual muestra su intensa rutina de ejercicio. El video hizo que miles de usuarias se identificaran con ella, pues a diferencia de otras famosas, a Selena no le importó mostrarse al natural para demostrar que las mujeres no tienen que lucir perfectas siempre.

Durante el lanzamiento de su línea de cosméticos Rare Beauty. Como parte de su campaña inicial, la cantante realizó un video en el que se mostraba sin maquillaje, para demostrar cómo usaba sus productos. Algo que llamó la atención del clip, fue que la famosa dejó al descubierto sus cicatrices provocadas por el lupus, una enfermedad con la que ha batallado toda su vida.

Por su parte, Camila Cabello enfrentó a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”