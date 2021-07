Televisa: La nueva generación de actores que tildan de ‘privilegiados’

Televisa comienza a sumar nuevas caras juveniles a sus diferentes proyectos para formar la nueva generación del mundo del espectáculo, que para muchos son ‘privilegiados’.

Los hijos heredan las virtudes de sus padres y quienes cuentan con figuras famosas, ven aún más los frutos, pues no solo adquieren su talento artístico, sino que tienen gran parte del camino podado.

Sin embargo, a ellos no les resulta tan fácil, pues las carreras artísticas de sus progenitores, podrían convertirse en sus sombras, al tener que demostrar el doble su propio talento.

Estos son cinco de los nuevos jóvenes actores que comenzaremos a ver con frecuencia en las pantallas.

El joven de 18 años es hijo del productor Juan Osorio y la polémica actriz Niurka Marcos. Su reconocimiento en la televisión inició luego de participar en el exitoso ‘Aristemo’ y ahora lo vemos crecer en la telenovela ‘Que le pasa a mi familia?’.

Emilio no solo ha incursionado en la actuación sino también en la música.

Recientemente se conoció que estaba en la búsqueda de Emilio Estefan como mánager.

Poza ha recibido algunas críticas en redes sociales al considerar que ha llegado a donde está por la fama de sus padres Jorge Poza y Mayrín Villanueva.

El joven de 17 años no se quedó callado y aseguró que tiene el talento suficiente.

“A mí me gusta llevar el apellido de mis papás y lo llevo con mucho orgullo, pero aquí el problema es que justamente es el que ellos son actores, a la gente le hace pensar que estoy aquí por el apellido nada más y no. En realidad, mi primera novela yo solito la busqué. Lo único es que me ha ayudado es que ellos son actores y ellos ya pasaron por lo que estoy pasando es la gran ventaja que resuelven mis dudas”, aseguró Poza.