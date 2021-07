Teorías aseguran que Tom Hiddleston podría ser reemplazado como “Loki”

El final de “Loki” está cerca y mientras que ha sido un gran acierto para Disney Plus y el MCU, los fans están preocupados por el futuro de Tom Hiddleston como el amado antihéroe asgardiano.

Muchos creían que Wandavision sería la serie definitiva que uniría todos los universos y líneas de tiempo para dar paso a las próximas producciones del MCU, en especial a la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sin embargo, cada episodio de “Loki” ha sacudido todas las teorías.

El episodio 5 de la serie fue clave para atar cabos sueltos

Mientras la serie de Disney Plus nos ha llenado de personajes inesperados y preguntas sin respuesta, el episodio 5 dio lo que muchos esperaban. La historia se produce después de que Loki (Tom Hiddleston) aparentemente había sido eliminado, sólo para despertar y conocer tres versiones alternativas de él mismo en un mundo postapocalíptico.

Sylvie (Sophia Di Martino) se quedó en las instalaciones de la Autoridad de Variación de Tiempo, exigiendo respuestas del juez Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw).

Esto sucede después de que se revelara que los Guardianes del Tiempo aparentemente eran una especie de androides sin consciencia que están diseñados para monitorear y manipular eternamente el flujo del tiempo para mantener el orden.

Es así como el episodio 4 termina por introducir al Classic Loki (Richard E. Grant) y de ahí comienzan a atar cabos sobre el origen de otras variantes como President Loki, Kid Loki (Jack Veal), Boastful Loki (DeObia Oparei) y Alligator Loki.

Algunos especulan que Loki morirá de nuevo por lo que no volveremos a ver a Tom Hiddleston

Con la versión “principal” de Loki siendo asesinado en 2018 por Thanos, muchos han comenzado a temer que no sea algo que pueda revertirse y que por ende, no volvamos a ver a la versión Hiddleston en el MCU.

El futuro del actor como el personaje depende de los sucesos en la serie y como ya se ha visto que Loki se ha encontrado con sus variantes, hay posibilidades de que sea reemplazado por una de ellas.

¿Por cuál de las variantes podría ser reemplazado? Las apuestas están hacia Sylvie, interpretada por Sophia Di Marino y quien ha ganado gran aceptación del público por la mancuerna que ha hecho con Hiddleston. Aunque claro, eso no significa que los fans quieran que sea la nueva Loki.

“Creo que el Loki de Tom morirá en la serie y Sylvie lo reemplazará en el MCU” “Marvel podría reemplazar a #TomHiddleston Loki con #Sylvie en el #MCU, lo cual sería una locura, pero ¿genial?”. “Me parece que están tratando de reemplazar a Loki con #Sylvie y ella será Lady Loki en el futuro. Todas las señales están ahí”, expresaron unos usuarios en Twitter.

En redes sociales también se puede leer a los fans teorizando que la versión de Loki que morirá será Sylvie. Esto podría ser bastante trágico puesto que el Loki de Hiddleston ha creado un vínculo fuerte con ella, haciendo creer que es una especie de interés amoroso (¿por sí mismo?).

Algo que da cierto alivio es que también tiene la costumbre de fingir su muerte, lo que dificulta saber cuándo está realmente muerto, como sucedió en Thor: The Dark World. Todo puede suceder con el Dios del Engaño.

Lo que es un hecho es que los fanáticos de la serie de Disney Plus han teorizado que el programa está configurando un cambio importante para el Universo Cinematográfico de Marvel en el futuro.

