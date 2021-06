Quién es Mobius M. Mobius, el personaje de Owen Wilson en la nueva serie de Loki

Loki finalmente está aquí y los fans del Universo Marvel no pueden estar más satisfechos luego del primer episodio de la serie.

Después del éxito de Wnadavision y Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie Disney + centrada en el antihéroe asgardiano de Marvel dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.

Y es que además de contar con Tom Hiddleston como Loki, Owen Wilson dará vida a Mobius M. Mobius, una pieza clave en la trama.

¿Quién es Mobius M. Mobius?

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene un nuevo héroe y su nombre es Mobius. Aunque la serie marca el regreso de Loki tras su muerte en Avengers: Infinity War, también presenta el debut de lo que podría ser. el próximo personaje de MCU favorito de los fanáticos.

*Spoilers a continuación del episodio 1 de Loki.

Ubicar la línea temporal de Loki no es fácil, ya que hay muchos viajes en el tiempo involucrados. Como los fans saben, en Endgame, el grupo de superhéroes viajó al pasado hasta diferentes épocas para recuperar las Gemas del Infinito y revertir el chasquido de Thanos.

Es así como llegaron al 2012, año en el que en un intento por recuperar la Gema del Espacio oculta dentro del Teseracto., este cae en sus manos Loki, quien estaba preso por dirigir la invasión Chitauri a las órdenes de Thanos y escapa de la custodia de SHIELD.

El episodio debut de Loki no le deja mucho tiempo para celebrar su fuga, ya que la Autoridad de Variación de Tiempo (TVA) lo detiene de inmediato y lo pone bajo la custodia del oficial Mobius.

El personaje de Owen Wilson ya había aparecido en avances y clips previos al estreno pero intencionalmente lo hicieron ver como una especie de compañero gracioso de Loki.

Ahora se ha revelado que Mobius no es ningún amigo simpático pues resulta mucho más rudo y con gran importancia para el futuro dentro del MCU.

¿Cuál es la importancia de este personaje?

Mobius M. Mobius o ‘Moby’ para sus amigos, es uno de los burócratas que trabajan para la Time Variance Authority, una especie de organización cósmica que existe fuera del tiempo, monitoreando y solucionando problemas en la corriente temporal.

Casi todos los agentes del cómic TVA son clones, diseñados genéticamente para cumplir sus funciones específicas en la organización.

Mobius ascendió de gerente hasta el rango de uno de los jueces de TVA de crímenes basados ​​en el tiempo. Pasó una buena parte de su tiempo persiguiendo a Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, tratando de hacer que él y su equipo asumieran la responsabilidad de haber roto con la línea del tiempo durante sus batallas.

Apareció por primera vez en 1991 en Fantastic Four #353, convirtiéndose en una especie de némesis recurrente para el equipo de superhéroes. Aunque irónicamente, ellos también lo ayudaron a ascender de puesto.

Moby también fue uno de los jueces que presidió el juicio de Jennifer Walters/She-Hulk en la historia She-Hulk: Time Trials.

Y mientras que todos creían que en Wandavision veríamos a la Bruja Escarlata abrir el multiverso, parece que todo estará en manos de Loki. Por ello, no podemos dejar de relacionar a Moby con Dr. Strange y la próxima cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Aunque Strange y Mobius M. Mobius no tienen vínculos con los cómics, parece que ahora habrá una conexión entre el Multiverso y los agentes de la TVA.

