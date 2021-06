5 razones por las que es imposible odiar al Loki de Tom Hiddleston

A pesar de que técnicamente se le considera un villano en el Universo Marvel, hay algo que nos hace amar constantemente a Loki. Está basado en la deidad mitológica nórdica homónima y, a veces se le describe como un “antihéroe”. Pero no importa lo que hagamos, no podemos evitar querer más de él.

Loki fue criado por la Familia Real Asgardiana junto con Thor, convirtiéndose en su hermano adoptado y uno de sus principales enemigos. Se ganó una reputación como el Dios de las Mentiras y organizó un plan para hacer que Odín destierre a Thor, convirtiéndose en el sucesor del trono de Asgard, mientras descubría su verdadero pasado.

Para muchos Chris Hemsworth en el papel de Thor ha sido el atractivo principal dentro del universo de estos hermanos dioses pero para otros, Tom Hiddleston se ha robado el show.

Si eres fiel seguidora del Universo Marvel, seguro ya tienes todo preparado para disfrutar de “Loki”, la nueva serie de Disney Plus. Y es que luego del éxito de Wandavision y Falcon and the Winte Soldier, las expectativas están bastante altas.

Aquí te dejamos 5 razones por las que es imposible odiar a Loki (y que hará que no te pierdas ni un episodio)

Es Tom Hiddleston

No estamos seguros de si es la forma en que se ha escrito el personaje, la interpretación de Tom Hiddleston o una combinación de los dos lo que hace de Loki un personaje tan irresistible. Sin embargo, sí sabemos una cosa: sin Tom, las cosas pudieron haber tomado otro rumbo.

Es imposible no sucumbir ante los encantos del actor: tiene una gran presencia, es guapo, carismático y su acento inglés nos derrite. Además tiene un porte único que lo hace destacar entre los galanes del momento.

Es el paquete completo

Loki posee inteligencia sobrehumana, fuerza, longevidad, magia que incluye proyecciones astrales, descargas de energía, vuelo, teletransportación dimensional y telepatía. Además es un experto ilusionista y puede cambiar su aspecto físico a voluntad.

Es muy elocuente

Tom Hiddleston dio en el clavo con su interpretación de Loki, haciéndolo un villano articulado, que emite frases poéticas y atinadas junto con una gama real de gestos y ademanes que lo hacen tan dramático. También tiene ese toque de villano inglés a su favor, por lo que parece elegante incluso cuando está siendo desagradable y mezquino.

Es terco pero consciente de sus debilidades

Loki es más inteligente que Thor, tal vez demasiado inteligente para su propio bien porque puede ver que el camino de Thor hacia la grandeza está predeterminado. También es lo suficientemente suspicaz como para racionalizar por qué nunca podrá ser como Thor o el Rey Asgards, ya que ignora los defectos de su propio carácter de egoísmo, pereza, arrogancia y crueldad.

Entonces Loki, en esencia, es el hermano menor celoso que sólo quiere hacerse notar y quiere el trono porque ha decidido que se lo merece y es más digno que Thor.

Un villano muy humano

En el Universo Cinematográfico Marvel, Loki tuvo un giro interesante pues a diferencia de los cómics, le dieron características más humanas. Esto ha hecho que otros personajes como Tony Stark sean tan amados. En los cómics el genio detrás de Stark Industries es todavía más descarado y patán pero Robert Downey Jr lo humanizó y convirtió en un personaje vulnerable con defectos. Algo similar ocurrió con Loki y el mismo Hiddleston dijo que estaba seguro de que se redimió durante Avengers: Infinity War

