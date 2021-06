La relación de Mobius M. Mobius y Loki que ha puesto de cabeza a los fans

El segundo episodio de “Loki” sin duda dio mucho de qué hablar en redes sociales y es que no sólo presentaron a un personaje que será clave en el MCU sino que además, cada vez hay más y más razones para amar a la dupla de Loki y Mobius M, Mobius.

Mientras que muchos creían que Wandavision sería la serie definitiva que uniría todos los universos y líneas de tiempo en la próxima película del MCU: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece que será en Loki donde se definirá el destino de todos.

La complicidad entre Mobius y Loki ha fascinado a los fans

Una de las sorpresas más grandes fue la adición de Owen Wilson como el agente Mobius M. Mobius quien será el encargado de reivindicar a Loki para reparar la línea temporal que rompió cuando robó el Tesearco

En contexto: ¿Recuerdas que en Endgame los Avengers viajaron al pasado para recuperar las Gemas del Infinito y revertir el chasquido de Thanos? Pues ese movimiento llevó a Loki a apoderarse del Teseracto, ese cubo fluorescente que contenía una Gema del Infinito (la Gema del Espacio).

Loki había sido aprehendido por agentes de SHIELD luego de dirigir la invasión Chitauri a las órdenes de Thanos pero al apoderarse del Teseracto, escapa.

Por supuesto, el gusto le dura poco ya que la Autoridad de Variación de Tiempo (TVA) lo detiene de inmediato y como se ve en el primer episodio de “Loki”, queda bajo custodia del oficial Mobius (Owen Wilson).

Mobius es uno de los agentes de la TVA que muestra un particular interés por Loki, tanto que lo salva de ser destruido.

Aún no sabemos las verdaderas intenciones detrás de Mobius pero todo indica que cree que Loki no es tan malo como dice ser y para convencerlo de ello, está jugando con su psique haciéndolo recordar situaciones de su pasado.

“No disfruto lastimando gente. Yo no gozo haciéndolo. Lo hago porque tengo que hacerlo, tuve que hacerlo. Porque es parte de la ilusión. Es un truco cruel y elaborado conjugado por el débil para infundir miedo. Desesperación por el control. Un villano”, sentencia Loki.

Para sorpresa de todos, Mobius le dice a Loki que él nació para que otros puedan alcanzar la mejor versión de si mismos.

“No naciste para ser rey, Loki. Naciste para causar dolor, sufrimiento y muerte. Así es, así fue, y así será. Todo para que los demás puedan alcanzar la mejor versión de sí mismos”.

Hay que recordar que Loki es un huérfano que fue criado por la Familia Real Asgardiana junto con Thor. Se ganó una reputación como el Dios de las Mentiras y organizó un plan para hacer que Odín destierre a Thor, convirtiéndose en el sucesor del trono de Asgard, mientras descubría su verdadero pasado.

Lo cierto es que es imposible odiar a Loki y la relación que tiene con Mobius, al menos en estos primeros episodios ha enganchado a los fans.

#LokiWednesdays ok pero tenemos que apreciar lo cutes que se veían Loki y Mobius. 🤧 pic.twitter.com/cyNKHgA7mj — Luisa San Andrés. (@LuisaSanAndres1) June 16, 2021

Me hace feliz que Mobius siempre trata de entender a Loki,si alguien desconfía de él o lo juzga ,Mobius hace que los demás vean su mejor versión y que se den cuenta que es más de lo que piensan ¡!♡ pic.twitter.com/ooZ9OTXVPs — tann♡ ┊L O K I ' D (@tannsxtom) June 16, 2021

La dinámica hoy fue mucho más directa, el agente sereno y simpático fue bastante firme al inicio del episodio y determinado a cumplir su objetivo mientras la TVA lidia con el dios de las mentiras. Es amable pero justo, sabe cómo es Loki y no se deja engañar.#Loki #Mobius pic.twitter.com/uIKsdMLiwC — Multiverso de comics (@MultiversoEnTwi) June 16, 2021

¿Quién es Lady Loki y por qué es tan importante para el MCU?

Ahora, hay que destacar otro aspecto importante del episodio 2 y es la aparición de una mujer a quien llaman “Lady Loki”.

Sophia Di Martino interpreta a Lady Loki, una versión femenina de Loki. Este personaje no ha aparecido en la pantalla antes pero los fanáticos de los cómics ya estarán familiarizados con ella.

Usando sus habilidades de metamorfosis, Loki ha adoptado diferentes formas a lo largo de los años, incluidas las femeninas pero en 2008, se convirtió en una mujer y permaneció así durante un periodo prolongado manipulando a los héroes de Marvel.

En la serie parece que se ha modificado un poco esta idea, presentando a Lady Loki como una versión completamente diferente del personaje y bueno, su primer fechoría ya fue bombardear la Sagrada Línea del Tiempo.

