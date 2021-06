Por qué el personaje de Owen Wilson es tan importante en “Loki”

Con el estreno de Loki, los fans del Universo Marvel se han vuelto locos por descubrir todos los secretos detrás de este antihéroe asgardiano. ¡Y con justa razón!

Mientras que muchos creían que Wandavision sería la serie definitiva que uniría todos los universos y líneas de tiempo en la próxima película del MCU: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece que será Loki la pieza clave.

Una de las sorpresas más grandes fue la adición de Owen Wilson como el agente Mobius M. Mobius que, aunque ya había aparecido en los avances de la serie, resultó ser algo completamente diferente.

Los conocedores de los cómics saben que este personaje apareció por primera vez en en 1991 en Fantastic Four #353, convirtiéndose en una especie de némesis recurrente para el equipo de superhéroes. Aunque irónicamente, ellos fueron pieza clave de su poder dentro del Universo Marvel.

¿Por qué Mobius es tan importante en la serie “Loki”?

Aunque parezca que será “un personaje más” del MCU, Mobius M. Mobius tendrá gran injerencia en todo lo que se viene.

Creado por el escritor y artista Walt Simonson, “Moby” es un burócrata de cabello negro y bigote que trabaja para TVA (Time Variance Authority) como ejecutivo senior de mandos intermedios.

Mobius es un agente que trabajan para la Time Variance Authority (TVA), una especie de organización que se encarga de monitor4ear y solucionar problemas en la línea temporal.

¿Recuerdas que en Endgame los Avengers viajaron al pasado para recuperar las Gemas del Infinito y revertir el chasquido de Thanos? Pues ese movimiento llevó a Loki a apoderarse del Teseracto, que es un cubo que contenía una Gema del Infinito (la Gema del Espacio). Loki había sido capturado luego de dirigir la invasión Chitauri a las órdenes de Thanos y al obtener el Teseracto, escapa de la custodia de SHIELD.

El primer episodio de “Loki” muestra cómo la Autoridad de Variación de Tiempo (TVA) lo detiene de inmediato y lo pone bajo la custodia del oficial Mobius.

Casi todos los agentes del cómic TVA son clones, diseñados genéticamente del director de TVA, Mr. Alternity para cumplir sus funciones específicas en la organización. En “Loki”, parece que Mobius será el responsable de hacer que Loki repare el daño que causó en la línea de tiempo al robar el Tesseracto.

Mobius también ha sido relacionado con She-Hulk ya que fue uno de los jueces que presidió el juicio de Jennifer Walters en la historia She-Hulk: Time Trials. Esto es importante recordarlo ya que está próxima una producción de este personaje en el MCU.

