Fotos que demuestran la complicidad entre Tom Hiddleston y Sophia di Martino

Mientras que muchos creían que Wandavision sería la serie definitiva que uniría todos los universos y líneas de tiempo para dar paso a la próxima película del MCU: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece que será en “Loki” donde se definirá el destino de todos.

El episodio 3 de la serie nos muestra el lado más sensible de nuestro querido Loki. Y es que después de deshacerse de la Autoridad de Variación del Tiempo e ir tra su Variante femenina a través del portal del tiempo lo vemos envuelto en una verdadera catástrofe.

Si la mancuerna con Owen Wilson te atrapó en los primeros dos episodios, es casi seguro que no te has podido resistir a la complicidad entre Tom Hiddleston y Sophia Di Martino.

Sophia ha sido una adición estupenda a la historia y es que no sólo abrió un sin fin de posibilidades al papel que jugará dentro del MCU sino que además resultó ser una genialidad al lado de Hiddleston.

Instagram/ Sophia Di Martino

La actriz interpreta a Sylvie, un personaje que aún nos tiene con la duda de si es Lady Loki o The Enchantress y no se considera una variante de Loki. Aunque sí parece estar asociada a Loki pues posee los mismos poderes o una mezcla de las características de todas las versiones existentes en los cómics.

En conclusión: se llama Sylvie y hasta ahora nos ha caído bastante bien (aunque haya bombardeado la Sagrada Línea del Tiempo deshaciendo todo el orden).

En el episodio podemos ver una extraña convivencia entre ambos, profundizando incluso en el significado del amor.

“El amor es una daga. Es una arma que se puede blandir de lejos o de cerca. Puedes reflejarte en ella. Es hermosa, puede hacerte sangrar. Pero al final, cuando la alcanzas…no es real”, le dice Loki a Sylvie.

No hay mucho que hayamos aprendido sobre Sylvie en el episodio, pero aparentemente ella se salió de la Línea de Tiempo Sagrada demasiado pronto y tuvo una experiencia diferente a la de Loki.

“¿Deben haber sido algunas aspirantes a princesas o quizás otro príncipe?”, pregunta Sylvie a Loki, a lo que este responde: “Un poco de ambos. Sospecho que lo mismo que tú.”, reforzando la idea de que es bisexual.

La directora Kate Herron reveló que resaltar la sexualidad del personaje era uno de sus objetivos.

“Desde el momento en que me uní a @LokiOfficial fue muy importante para mí, y mi objetivo, reconocer que Loki era bisexual”, escribió en un tuit. “Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que este es un pequeño paso, pero estoy feliz, y el corazón está tan lleno, de decir que esto ahora es Canon en #mcu”.

A pesar de que técnicamente a Loki se le considera un villano en el Universo Marvel, hay algo que hace que sea imposible odiarlo.

Sin duda, Tom Hiddleston ha hecho un gran papel como el antihéroe y hermano adoptado de Thor. No es extraño que ahora Loki tenga su propia serie.

Su plan original era recargar el TemPad y saltar a un punto diferente en el tiempo, pero se rompió cuando Loki fue arrojado del tren. ¿O no fue así?

No sabemos qué será de esta dupla en el futuro pero al menos en este episodio fue encantador verlos en acción como un equipo.

¿Podemos apreciar esta escena por un momento? Me encanta #loki pic.twitter.com/w2JT4e73dy — 🌙||LOKI ERA (@karenlunai) June 23, 2021

Más de este tema

La relación de Mobius M. Mobius y Loki que ha puesto de cabeza a los fans

5 razones por las que es imposible odiar al Loki de Tom Hiddleston

Quién es Mobius M. Mobius, el personaje de Owen Wilson en la nueva serie de Loki

Te recomendamos en video