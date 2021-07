Así han sido los dos embarazos de Scarlett Johansson

Recientemente se dio a conocer que Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez. Esto provocó gran emoción entre los fanáticos de la actriz, ya que se trata de su segundo hijo, esta vez junto a su esposo Colin Jost. A continuación te decimos más de la familia de la famosa y recordamos cómo fue su primer embarazo.

Scarlett Johansson embarazada por segunda vez

Scarlett Johansson dio la bienvenida a su primera hija cuando se encontraba casada con Romain Dauriac, un periodista francés que después se convirtió en dueño de una agencia de publicidad creativa independiente. La pareja hizo su debut por primer vez en Nueva York en 2012.

Ambos se comprometieron rápidamente y en 2014 Scarlett dio a luz a su hija Rose Dorothy Dauriac en Nueva York, dos meses después de que ambos contrajeran matrimonio en Philipsburg, Montana.

A pesar de ser una de las actrices más famosas del mundo, Scarlett supo desde el inicio que deseaba que su hija tuviera una vida normal, razón por la cual mantuvo a su bebé apartada de las cámaras y casi no existen fotos de ella hasta ahora.

El acoso de los medios y la declaración de la actriz

La insistencia de los paparazzi hizo que Johansson emitiera un comunicado señalando a los fotógrafos como un peligro, tanto para su familia como para los hijos de otras personas.

“Los paparazzi ponen en riesgo la vida de las personas para que puedan esperar días en barrios tranquilos en autos oscurecidos, e intentar seguirme al patio de recreo y fotografiar a mi hija y los niños de otras personas en un lugar que debería estar prohibido.”

La pareja pasó los primeros años de Rose entre París y Nueva York para que la pequeña pudiera tener cercanía con ambos lados de su familia. Sin embargo tres años después Scarlett y Romain solicitaron el divorcio.

A pesar de que Scarlett no deja que se publiquen fotos de su hija, sí ha hablado de ella en entrevistas. En una entrevista en el Show de Ellen, dijo que si hija de entonces 3 años de edad pensaba que su trabajo era ser heroína por su trabajo como La Viuda Negra.

El segundo hijo de Scarlett

Después de su divorcio, comenzó una relación con Colin Jost, que es un actor y guionista americano de 36 años que tras egresar de la Universidad de Harvard desarrolló su carrera en televisión en torno a la comedia participando en programas como el afamado show Saturday Night Live (SNL) y escribiendo para medios como The New York Times Magazine, The Huffington Post, The New Yorker entre otros.

Colin Jost y Scarlett Johansson se conocieron cuando la actriz fue invitada a conducir SNL en 2017 y a finales de ese mismo año hicieron pública su relación al asistir juntos a la gala de del museo de Historia Natural de Manhattan, amigos de la pareja han comentado que son tal para cual pues comparten el mismo sentido del humor.

Ahora ambos esperan a su primer hijo. Se espera que pronto la actriz dé a luz a pesar de que casi nadie sabía que estaba embarazada.

Para no ser descubierta, la famosa no asistió a varios eventos relacionados con la premiere de ‘Black Widow’ y sólo había aparecido en video llamadas.

