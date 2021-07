Angelique Boyer: El tierno vídeo con el que felicitó a Sebastian Rulli y mostró sus momentos más románticos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han mostrado como el amor que un día nació dentro de un set de grabaciones sigue más fuerte que nunca.

Aunque los actores se conocieron durante las grabaciones de la reconocida telenovela ‘Teresa’ (2010) donde establecieron una linda amistad, no fue sino cuatro años después cuando se enamoraron mientras protagonizaban nuevamente en “Lo que la vida me robó” (2013).

Desde entonces se han vuelto inseparables y una de las parejas más queridas de la farándula mexicana.

El vídeo con el que Angelique Boyer felicitó a Sebastián Rulli

El guapo actor arribó a sus 46 años y Angelique le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram, donde le agradeció y le expresó todo su amor.

La actriz recopiló algunos momentos especiales que han vivido juntos y la felicidad que le ha aportado estar junto a Sebastián.

“Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tu. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos por ser calma en mi tormenta. Gracias porque me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa, quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad”, es parte del mensaje.

La rubia dejó claro que desea seguir compartiendo a su lado pues fue el quien le enseñó que existía el amor.

“Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo. Amo que seas feliz, que seas libre que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tu viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y Amo profundamente @sebastianrulli. (No me canso de hacer videos recordando tantos bellos momentos, los mejores son a tu lado)”, finalizó.

