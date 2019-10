Sebastián Rulli revela por qué no se ha casado con Angelique Boyer

Sebastian Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Con su talento y su belleza, han encantadola pantalla chica sin embargo, es su gran amor los ha llevado a conquistar las redes sociales.

Ahora que están cumpliendo 5 años de relación, tanto Angelique como Sebastián dejaron claro que son el uno para el otro, sin embargo, existe una gran interrogante entre los fans: ¿y la boda?

La química entre ambos es innegable pero parece que no hay planes de boda o así lo afirmó Rulli en una entrevista.

“Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, mencionó Rulli en entrevista.