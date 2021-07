Amber Heard se convierte en madre a través de la subrogación y presenta a su hermosa hija

Amber Heard sorprendió al mundo entero al anunciar que se convirtió en madre y presentar a su hija Oonagh Paige Heard.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Mera en Aquaman publicó una adorable imagen en la que aparecía acostada, con su pequeña hija de dos meses de nacida en su pecho.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos”, comenzó la actriz en su mensaje.

Instagram @amberheard

Y detalló que su pequeña nació el 8 de abril de este año. “Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, dijo.

Además, destacó que no se necesita estar con una pareja o casada para tener bebés. “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto”.

El nombre de su hija causó opiniones divididas, pues algunos dijeron que era algo original, mientras a otros no les pareció un buen nombre.

Sin embargo, el nombre “Oonagh” es de origen escocés y significa puro y santo.

Amber Heard: cómo se convirtió en madre

Lo que más sorprendió de la actriz no fue que lo mantuviera oculto, sino que hace años reveló que no podía tener hijos.

Sin embargo, una fuente reveló al medio Page Six que la actriz se convirtió en madre gracias a la subrogación o vientre de alquiler.

Un método que otras famosas han usado como Kim Kardashian y Nicole Kidman, y es un tipo de embarazo en el que otra mujer lleva en su vientre su bebé.

Consiste en formar un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante que alquilará su vientre y llevará al bebé hasta dar a luz.

Más de este tema

Johnny Depp vs. Amber Heard: Guerra de fans en redes sociales por noticia falsa que se hizo viral

Defensa de Johnny Depp presentó video para demostrar Amber Heard creó evidencia

Amber Heard presume su regreso a ‘Aquaman 2’

Te recomendamos en video