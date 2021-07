Kathy Contreras reflexiona a un mes de convertirse en madre: “Observo cómo ha cambiado mi vida”

Ha pasado un mes desde que Kathy Contreras dio a luz a su primera hija, Selva. La pequeña nació luego de 21 horas de trabajo de parto, un periodo en el que incluso tuvieron que acudir a la clínica debido a los fuertes dolores que experimentó la modelo, quien originalmente planeaba tenerla en casa.

Tras la llegada de su hija junto al ingeniero civil electrónico, Erich Muñoz, la modelo se manifestó a través de redes sociales para contar cómo habían sido sus primeros días como madre. En primera instancia, destacó su cambio físico revelando que había perdido 9 de los 11 kilogramos que subió durante el embarazo.

“Subí 11 kilos y ahora a 8 días del parto bajé 9, y muchas me han preguntado qué hice…”, señaló, indicando que hubo dos aspectos relevantes a nivel psicológico, que ocurrieron durante su periodo de gestación.

Posteriormente, Kathy Contreras compartió algunas fotografías de su hija. Uno de estos registros, coincidió con las tres semanas de vida de la pequeña, a quien le dedicó algunas palabras por medio de la plataforma.

Kathy Contreras y su primer mes como madre

De lo anterior ya ha pasado un tiempo, y por estos días, Kathy Contreras celebra su primer mes de maternidad. La ex Calle 7 compartió una extensa reflexión al respecto, destacando los cambios que ha experimentado a nivel interno en compañía de su hija.

“Entre ayer y hoy he tenido unos instantes contigo a solas, Selva, que me han permitido mirar hacia mi interior en silencio, donde en esa contemplación hacia dentro observo cómo ha cambiado mi vida y me doy cuenta el amor que siento por este vínculo que cada día se fortalece más mi pequeña mamífera”, partió diciendo.

Kathy Contreras y los 33 días de su hija Selva – Instagram

“Selva hoy por primera vez fuera de mi vientre acompañó a mamá a retomar la meditación y se siente muy bien”, agregó, indicando que su prioridad es seguir trabajando en el autoconocimiento, el autocuidado y el amor propio, ya que “los primeros meses, mamá es el hábitat del bebé, y bebé percibe cómo está mamá. Cansada, pero motivada con co-crear realidades en base a la consciencia y el amor”.

“33 días de vida Selva Renata Paz”, cerró.