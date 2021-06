Kathy Contreras sorprende con fotografía de su hija a 3 semanas del parto: “Eres mi maestra”

Parece que hubiera sido ayer cuando Kathy Contreras dio a luz a su hija Selva, y la pequeña ya tiene 3 semanas de vida. La ex Calle 7 solía compartir registros de su embarazo en redes sociales, pero la práctica parece haberse extendido luego del parto pues recientemente dio a conocer algunas imágenes de la sesión de fotos que le realizó a su bebé.

La primera de ellas fue enseñada hace algunos días, cuando Selva tenía apenas 16 días de vida. En ella, la pequeña aparece durmiendo de lado, mientras sostiene un peluche blanco. La modelo acompañó el registro con un breve mensaje, pero no fue sino hasta el día de ayer que se extendió sobre su experiencia con la maternidad.

Selva, hija de Kathy Contreras – Instagram

El pasado jueves, Kathy Contreras compartió una nueva fotografía, la que coincidió con las 3 semanas de vida de su hija. Se trata de una toma en tonos rosa, en la que Selva aparece durmiendo con sus manos bajo su cabeza.

La ex Calle 7 señaló que su maternidad es “la experiencia más transformadora que estoy viviendo“, y le dedicó algunas palabras a su bebé. “Selva, llegaste entre #eclipses y todo muy intenso, fuiste como el grito de #laSelva y la #lianadelosmuertos por decirnos ‘retornemos al origen, donde le rendían amor y respeto a la madre tierra, quien nos sostiene y provee de alimentos’. Hermosa mía, eres mi maestra“, cerró.

“Eres mi maestra”, dijo la modelo – Instagram

Kathy Contreras impactó con su figura a 8 días de dar a luz

Cabe señalar que hace algunas semanas, Kathy Contreras sorprendió a los usuarios de redes sociales mostrando su esbelta figura. Y es que según explicó, de los 11 kilogramos que subió durante su embarazo, ya ha perdido 9.

“Quiero compartirles algo que me sorprendió y no es de presumida, aunque debo admitir que me gustó, pero más bien me llamó la atención de mi propio cuerpo y su sabiduría“, partió diciendo. “Subí 11 kilos y ahora a 8 días del parto bajé 9, y muchas me han preguntado qué hice… Les puedo contar un poco de mi experiencia, pero sé que cada mujer es un universo hermoso y único“, agregó, indicando que hubo dos aspectos relevantes a nivel psicológico, que ocurrieron durante su periodo de gestación.

Posteriormente, explicó que comenzó a trabajar en sí misma con autoafirmaciones y que complementó su rutina con ejercicio. “Mi filosofía fue siempre ir hacia el autoconocimiento psicológico, emocional y físico, conocer nuestras fortalezas y también nuestros límites”, dijo.